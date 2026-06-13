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Objavio je danas pazarski superligaš.

Matijašević (22) ima status bonus igrača, a za tri godine je ispred gola Lučanaca stajao ukupno četiri puta.

Novi Pazar - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

On će se u Novom Pazaru za mesto između stativa boriti sa iskusnim Milojem Prekovićem.

Sa novim trenerom Strahinjom Pandurovićem, Novopazarci će u ponedeljak početi pripreme za predstojeću sezonu.

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