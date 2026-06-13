Bivši italijanski arbitar vraća se u domovinu gde će preuzeti ulogu tehničkog direktora Nacionalnog komiteta Udruženja sudija Italije (AIA). Ovu vest i zvanično je potvrdila krovna sudijska organizacija u Italiji, čime je stavljena tačka na Mesinin mandat u srpskom fudbalu.

„Veoma sam srećan zbog ovog iskustva u Srbiji. Od 1. jula preuzeću funkciju tehničkog direktora Udruženja fudbalskih sudija Italije.

Svakako, odluka koja nije bila laka, pre svega zbog veze koju sam izgradio sa predsednikom Džajićem i generalnim sekretarom Radujkom, kojima želim javno da zahvalim na podršci i poverenju. Ovu odluku doneo sam i iz porodičnih razloga, jer želim da budem bliže svojoj porodici", rekao je Mesina.