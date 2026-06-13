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On je potpisao trogodišnji ugovor sa opcijom produžetka saradnje na još jednu sezonu.

Abu Fani će u redovima šampiona Srbije nositi dres sa brojem 15, a po dolasku u Beograd nije krio zadovoljstvo zbog transfera.

"Veoma sam srećan što sam ovde i što sam potpisao za ovako veliki klub. Zaista nemam reči. Osećaj je neverovatan biti ovde i videti stadion. Čast mi je i zadovoljstvo što sam postao deo kluba", rekao je Abu Fani.

Novi fudbaler crveno-belih istakao je da je još tokom nastupa za Makabi iz Haife u kvalifikacijama za Ligu šampiona stekao veliko poštovanje prema Zvezdi.

"Kada smo igrali ovde sa Makabijem i kada sam video stadion i navijače, to je za mene bilo nešto neverovatno. Zato, kada me je Dejan Stanković pozvao, nije bilo nikakve dileme. Odmah sam rekao da dolazim", naglasio je Abu Fani.

Izraelski reprezentativac posebno je pohvalio trenera Dejana Stankovića, sa kojim je već sarađivao.

"Mislim da je trener izuzetan stručnjak, to svi znaju. Bio je veliki fudbaler, a sada je i trener. Uživao sam u saradnji sa njim. Zato sam srećan što sam ovde i što mogu da mu uzvratim poverenje na terenu", dodao je vezista.

Govoreći o ambicijama u novom klubu, Abu Fani je istakao da su prioritet osvajanje trofeja i plasman u elitno evropsko takmičenje.

"Cilj je da svake godine osvajamo trofeje i da izborimo plasman u Ligu šampiona. Za mene i za klub veoma je važno da igramo u Ligi šampiona. To je moj san, da nastupam u Ligi šampiona sa Crvenom zvezdom", poručio je Abu Fani.

Abu Fani je rođen 27. aprila 1998. godine u Izraelu. Fudbalski put započeo je u Makabiju iz Haife, a tokom karijere nastupao je i za Ramat Gan i Hapoel Haderu. Od 2023. godine bio je član Ferencvaroša, za koji je prošle sezone odigrao 25 utakmica, postigao četiri gola i upisao 10 asistencija.

Za reprezentaciju Izraela debitovao je 2020. godine i do sada je zabeležio 33 nastupa uz četiri postignuta gola.

(Beta)