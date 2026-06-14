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U trenutku kada je Svetsko prvenstvo u fudbalu zvanično počelo, svet je dobio turnir koji već na samom startu ulazi u istoriju - ne samo kao najveći u sportskom smislu, već i kao jedno od najkontroverznijih i organizaciono najizazovnijih takmičenja ikada.Po prvi put, Mundijal se održava u tri zemlje domaćina - Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi - uz prošireni format sa 48 reprezentacija, 104 utakmice i potpuno novom strukturom takmičenja koja menja dosadašnje standarde svetskog fudbala. Od Meksiko Sitija, preko američkih metropola, do finala na stadionu u Nju Džerziju, turnir je zamišljen kao globalni spektakl bez presedana.

Međutim, prvenstvo počinje u senci istraga, političkih kontroverzi i rekordno skupih ulaznica, pa ostaje pitanje da li će dešavanja na terenu uspeti da potisnu vanfudbalske teme koje ga prate od samog početka.

Reprezentacija Srbije, nakon dva uzastopna nastupa na Svetskim prvenstvima, ostala je bez plasmana na najveću fudbalsku smotru. Gde je nacionalni tim izgubio ključne bodove, kako je Albanija uspela da stekne prednost u kvalifikacijama i da li je izostanak sa Mundijala kraj jedne generacije ili početak ozbiljnih promena u srpskom fudbalu, neka su od tema o kojima se razgovaralo u emisiji "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović. O ovoj temi govorili su Dejan Anđus, novinar i Petar Puača, bivši fudbaler.

Puača o novom formatu Svetskog prvenstva i njegovom trajanju

Petar Puača prokomentarisao je za početak format Svetskog prvenstva sa 48 reprezentacija, broj ukupno odigranih utakmica i trajanje turnira, kao i to kako proširenje takmičenja utiče na raspored, ritam igranja i organizaciju samog prvenstv.:

- Mislim da je ovo neki pilot projekat sa 48 reprezentacija, znači biće jako dugačko prvenstvo, do 50 dana. Uvek je Svetsko prvenstvo trajalo oko 25 dana, čak i sa par dana odmora. Vidite i kako je počelo - po četiri utakmice, igraju se noću, u nepopularnim terminima za nas, u 12 noću, u 3 ujutru, u 5 ujutru. Ja moram da pogledam svaku utakmicu, živim za fudbal, ceo život sam u fudbalu i mogu da kažem da osim fudbala ništa u životu ne znam da radim. Ovo Svetsko prvenstvo će obeležiti i stvari van fudbala, cene - pivo košta 20 evra, Coca-Cola 12, Mek obroci 150 dolara, karte su po 200, 300, 500, a biće i preko 1000 evra za finale - kaže Puača i dodaje:

- Fudbal se sveo na igru bogatih. Bogati igraju, siromašni gledaju. Ja bih voleo da se vrati vreme iz Montevidea, da siromašni igraju, a bogati gledaju, u smislu da svako može sebi da priušti da ode na Svetsko prvenstvo.

Petar Puača Foto: Kurur televizija

Organizacija Svetskog prvenstva

Dejan Anđus prokomentarisao je da li tri države domaćina mogu uspešno da organizuju Svetsko prvenstvo ili bi takav format mogao da dovede do logističkih problema, kao i koje reprezentacije vidi kao glavne favorite turnira:

- Zašto ne bi takve tri zemlje obezbedile organizaciju turnira na vrhunskom nivou: Amerika, Kanada i Meksiko, zemlje "golijati" u fudbalskom i u sportskom smislu, tako da se organizacija turnira ne dovodi u pitanje. Što se tiče favorita, to je klasično pitanje, zna se ovih 5-6 najjačih svetskih reprezentacija: Brazil, Argentina, Nemačka, Francuska, Španija, Holandija, Portugal, Belgija. Ja sam navijač Španije i Barselone.

Dejan Anđus Foto: Kurir Televizija

Komercijalizacija i promene u modernom fudbalu

Na pitanje šta ovo Svetsko prvenstvo razlikuje od prethodnih, osim proširenog broja reprezentacija i većeg broja utakmica, Puača je istakao da su promene pre svega vezane za komercijalizaciju i uticaj marketinga na samu igru.

- Sve je to zbog velike količine para i kladionica. Utakmice se prekidaju na poluvremenu i tokom drugog poluvremena, kao da se pije voda, a u stvari postoje pauze od po 45 minuta zbog reklama. Uvedene su neke novine: pet sekundi za ovo, šest sekundi za ono, osam sekundi - sve u cilju ubrzavanja igre, a po meni je sve to reklama - rekao je Puača.

02:06 Petar Puača: "Fudbal se sveo na igru bogatih. Bogati igraju, siromašni gledaju!" Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs