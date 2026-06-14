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"Želim da čestitam našem starom novom predsedniku Svetozaru Mijailoviću na izboru za još jedan mandat na poziciji predsednika Crvene zvezde. Takođe, želim da čestitam svim članovima Upravnog odbora na izboru i da im poželim sreću i uspeh u narednom periodu. Iza nas je još jedna godina koja je potvrdila ono što Crvena zvezda danas jeste, najuspešniji, najstabilniji i najorganizovaniji sportski kolektiv u ovom delu Evrope", rekao je Terzić na početku obraćanja.

On je istakao da je devet godina dominacije u domaćim okvirima potvrda snage kluba, kao i ispravnosti odluka koje su donošene.

"Crvenu zvezdu danas krasi stabilnost, odgovorno upravljanje i ulaganje u budućnost. Zato naš razvoj i dalje počiva na četiri ključna stuba strategije: Sportski rezultat, finansijska stabilnost, omladinska škola i infrastruktura", kazao je on.

Terzić je sumirao sportske rezultate u prošloj sezoni, eliminaciju u šesnaestini finala Lige Evropa, devetu uzastopnu titulu u prvenstvu Srbije, šestu uzastopnu "duplu krunu", kao i ubedljive pobede u tri večita derbija protiv Partizana, uz ukupnu gol-razliku 8:1.

"Crvena zvezda danas ima kontinuitet evropskih nastupa kakav je nekada bio nezamisliv: devet grupnih faza UEFA takmičenja – četiri Lige šampiona i pet Liga Evrope potvrđuju našu stabilnost i konkurentnost na međunarodnoj sceni. Uveren sam da ćemo i ove nastupajuće sezone izboriti 10. uzastopnu grupnu fazu, sa ambicijom da ona bude upravo u Ligi šampiona", istakao je on.

1/7 Vidi galeriju Zvezdan Terzić i Dejan Stanković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Terzić se osvrnuo na prelazni rok i rekao da je to temelj koji se postavlja za narednu sezonu, a zatim je govorio o "četvrtoj zvezdici" na grbu kluba.

"Naš cilj ostaje jasan – da u naredne tri godine osvojimo tri nove šampionske titule i na grb Crvene zvezde dodamo četvrtu zvezdicu, uspeh rezervisan samo za najveće evropske klubove. Kada je reč o Evropi, naše ambicije su podjednako jasne. Želimo da Crvena zvezda iz godine u godinu bude redovan učesnik grupnih faza UEFA takmičenja, sa posebnim fokusom na plasman u Ligu šampiona. Evropska scena nije samo pitanje prestiža, već i važan preduslov daljeg sportskog i finansijskog razvoja kluba. Međutim, ono što nas je dovelo do devet uzastopnih šampionskih titula i devet učešća u Evropi nije zadovoljstvo postignutim, već stalna želja za novim uspesima. Zato ne gledamo iza sebe, već isključivo ispred sebe", dodao je on.

Govoreći o finansijama Terzić je rekao da je klub 2025. godinu završio u plusu od 10 miliona evra, dok je ukupni konsolidovani prihod 104 miliona evra.

"Ukupno u periodu od 2014. do 2026. (do današnjeg dana) ostvarili smo: 550 miliona evra prihoda, od toga 448 miliona evra iz inostranstva (82 odsto ukupnih prihoda). Danas se među najvećim vrednostima Crvene zvezde izdvajaju stabilna pozicija na UEFA rang listi koja nam omogućava povoljniji put ka evropskim takmičenjima, kao i igrački kadar čija tržišna vrednost u ovom trenutku iznosi 117 miliona evra", rekao je on i dodao da očekuje prihod u ovoj godini između 70 i 100 miliona evra, u zavisnosti od prodaje igrača i rezultata u Evropi.

Terzić je kazao da Zvezda redovno izmiruje poreske obaveze prema državi Srbiji.

"Nastavićemo da poslujemo odgovorno, transparentno i održivo, uz redovno i značajno učešće u prihodima budžeta Republike Srbije kroz izmirenje svih poreskih i drugih zakonskih obaveza", rekao je on i istakao da je Zvezda u poslednjih 12 godina uplatila 70 miliona evra državi na ime poreza.

Generalni direktor Zvezde istakao je da su ulaganja u omladinsku školu dala rezultate i da u narednom periodu treba još više šansi pružiti mladim igračima.

"Posebno je važno naglasiti da ulaganje u mlade igrače nije samo sportska, već i jedna od najvažnijih poslovnih odluka Kluba. Iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da upravo igrači ponikli u našoj Omladinskoj školi predstavljaju najvredniji resurs Crvene zvezde i najveći generator budućih prihoda. Prihodi ostvareni od transfera igrača imaju presudan značaj za finansijsku stabilnost i dalji razvoj Kluba. Svaki evro uložen u razvoj mladih fudbalera predstavlja ulaganje koje višestruko doprinosi budućnosti Crvene zvezde", ocenio je on.

Terzić je rekao da je uprava u prethodnom periodu uložila preko 15 miliona evra u infrastrukturu, uključujući trening centar i modernu zgradu sa medicinskim blokom.

"Međutim, pred nama je još jedan veliki infrastrukturni izazov i projekat od strateškog značaja za budućnost kluba – kompletna rekonstrukcija stadiona 'Rajko Mitić'. Naš cilj je da 'Marakana' zadrži svoju istoriju, tradiciju i prepoznatljiv identitet, ali da istovremeno bude prilagođena najvišim zahtevima novog doba i nove publike koja stasava i postaje sve zahtevnija. Realizacija ovog projekta predviđena je kroz više faza", kazao je on.

U prvoj fazi najavio je rešavanje urbanističkih pitanja, koja očekuje da budu gotova do kraja sledeće godine. Nakon toga najavljuje rešavanje imovinsko-pravnih pitanja u zoni stadiona.

"U tom delu procesa neophodno je učešće i odlučivanje nadležnih državnih organa, imajući u vidu da je FK Crvena zvezda registrovan kao udruženje građana, što u postojećem pravnom okviru otvara pitanja u vezi sa mogućnošću upisa prava svojine na zemljištu. Rešavanje ovih pitanja predstavlja važan preduslov za realizaciju projekta. Nadam se da ćemo, uz podršku države i poštovanje svih zakonskih i regulatornih procedura, uspešno prevazići ove izazove i stvoriti uslove da rekonstrukcija stadiona postane jedan od najvažnijih projekata u savremenoj istoriji kluba", dodao je on.

Terzić se na kraju obraćanja zahvalio svim zaposlenima u klubu, igračima, stručnom štabu, veteranima, sponzorima i navijačima.

"Danas možemo sa ponosom da kažemo da je Crvena zvezda sportski uspešna, finansijski stabilna i organizaciono snažna. Pred nama su novi izazovi, nove pobede i novi ciljevi. Naša obaveza je da se ne zadovoljavamo postignutim, naša obaveza je da gledamo u budućnost i gradimo još jaču Crvenu zvezdu", zaključio je Terzić.