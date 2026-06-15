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Fudbaler VojvodineLazar Nikolić izjavio je da je cilj njegovog tima da izbori makar grupnu fazu Lige konferencije ako ne uspe da se plasira u grupnu fazu Lige Evrope.

Klub iz Novog Sada će u utorak, 16. juna saznati ime rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Mečevi prvog kola kvalifikacija za LE na programu su 9. i 16. jula.

1/9 Vidi galeriju Detalji iz penal serije na utakmici Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Nemanja Nikolić

"Svaki protivnik je težak na svoj način. Liga Evrope donosi kvalitetne ekipe i ozbiljne izazove, ali koga god da dobijemo, idemo na pobedu i prolaz", rekao je Nikolić, preneo je zvanični sajt Vojvodine.

Klub iz Novog Sada je prošle sezone osvojio drugo mesto u Superligi Srbije.

"Rekao sam još prošle sezone da nam je cilj Liga Evrope. Ostvarili smo drugo mesto i sada želimo da napravimo naredni korak. Ako ne bude Liga Evrope, cilj je da izborimo makar grupnu fazu Lige konferencije", naveo je fudbaler Vojvodine.

Nikolić je istakao da mu je cilj da pruži odlične igre u narednoj sezoni.

"Na meni je da vredno radim i da se dokazujem na svakom treningu. Samo na taj način mogu da dođem do toga da naredna sezona bude još bolja", izjavio je Nikolić.

On je rekao da je trenutno fokusiran isključivo na Vojvodinu i da ne razmišlja o ponudama drugih klubova.

"Sve sam prepustio klubu, predsedniku Dragoljubu Zbiljiću i svojim agentima da razgovaraju o tome. Ja sam trenutno fokusiran samo na kvalifikacije za Ligu Evrope, 100 odsto sam posvećen Vojvodini i to je to", objasnio je Nikolić.

On je istakao da u ekipi Vojvodine vlada odlična atmosfera.

"Ovakvu ekipu i ovakve saigrače nisam dugo imao. Svi se družimo, svi smo bliski. Čak i tokom pauze smo se stalno čuli i ostali u kontaktu. Tu smo jedni za druge i privatno. Mislim da je upravo to jedan od razloga zbog kojih smo napravili dobre rezultate", poručio je Nikolić.

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