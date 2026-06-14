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Mateus Magaljaeš potpisao je novi ugovor sa Crvenom zvezdom!

Srpski šampion ozvaničio je produžetak saradnje sa brazilskim golmanom do juna 2028. godine, uz mogućnost da se njegova epizoda na Marakani produži na još godinu dana.

1/7 Vidi galeriju Mateus Crvena zvezda Seltik Foto: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Brazilac je u Ljutice Bogdana stigao prethodnog leta i ekspresno postao lider crveno-belih. Blistao je na evropskoj i domaćoj pozornici, te sa srpskim šampionom izborio plasman u nokaut fazu Lige Evrope i potom osvojio duplu krunu.

- Crvena zvezda sa velikim zadovoljstvom obaveštava javnost da je Zvezdin čuvar mreže Mateus produžio saradnju sa našim klubom do 2028. godine sa opcijom produžetka na još jednu sezonu - poručili su sa Marakane.

Prethodnih dana u Beograd su stigli Mohamed Čam, Loizos Loizu, Kristijan Balov i Mohamad Abu Fani.

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