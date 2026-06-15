Slušaj vest

Iskusni srpski fudbaler Filip Đuričić zvanično je posle tri godine napustio grčki Panatinaikos, nakon što mu klub iz Atine nije ponudio novi ugovor.

Tokom boravka u Panatinaikosu, 34-godišnji ofanzivni vezista odigrao je ukupno 115 utakmica, uz učinak od 20 golova i 12 asistencija, ostavivši značajan trag u timu iz Atine.

1/5 Vidi galeriju Filip Đuričić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU

U sezoni koja je upravo završena, Đuričić je imao problema sa povredama u drugom delu takmičenja, pa je sezonu završio sa 36 nastupa, pet golova i tri asistencije. Nakon toga, uprava Panatinaikosa odlučila je da ne produži saradnju sa srpskim fudbalerom, koji sada postaje slobodan igrač.

Prema navodima holandskih medija, jedna od opcija za nastavak karijere mogao bi da bude povratak u Herenven, klub u kojem je Đuričić ranije ostavio snažan utisak. On je Herenven napustio 2013. godine kada je prešao u Benfiku, ali i dalje uživa veliki ugled među navijačima holandskog kluba.

Veza sa Herenvenom potvrđena je i ranije, kada je Đuričić učestvovao na humanitarnoj utakmici na stadionu tog kluba i tada istakao da bi voleo da se jednog dana vrati i ponovo obuče dres Herenvena pre kraja karijere.

Ostaje da se vidi gde će srpski vezista nastaviti karijeru, a povratak u Holandiju trenutno deluje kao jedna od realnijih opcija.

BONUS VIDEO: