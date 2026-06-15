Slušaj vest

Totenhem u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa 26-godišnjim španskim desnim bekom, ali je poznati insajder Fabricio Romano preneo da je u pitanju petogodišnji ugovor, sa opcijom produžetka saradnje na još godinu dana.

"Obezbeđivanje Pedrove budućnosti bio je važan prioritet za nas ovog leta. Tokom protekle tri i po godine, on je napravio ogroman napredak i postao jedan od najboljih bekova u fudbalu. Pedro je u godinama kada može da pruži liderstvo i iskustvo, a da pritom i dalje ima prostora za dalji razvoj. Njegov karakter, radna etika i kvalitet su upravo ono što tražimo kada gradimo tim sposoban da se takmiči na najvišem nivou i oduševljeni smo što je odlučio da nastavi svoje putovanje sa klubom", naveo je sportski direktor Totenhema Johan Lange, a preneo sajt kluba.

Poro je u Totenhem stigao u januaru 2023. godine iz Sportinga iz Lisabona, i od tad je odigrao ukupno 152 utakmice, postigao 13 golova i upisao 26 asistencija za engleski klub.

Španski bek je u sezoni 2024/25 sa Totenhemom osvojio titulu u Ligi Evropa, kao i bio izabran u idealan tim tog takmičenja.

Poro je za reprezentaciju Španije odigrao ukupno 18 utakmica i deo je selekcije svoje zemlje na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.