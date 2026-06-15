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Gost prve epizode emisije "Futsal Zvezda" bio je Branislav Borojević, jedan od najzaslužnijih ljudi za povratak KMF Crvena zvezda u elitni rang. Borojević je govorio o brojnim zanimljivim temama, otkrio je kako su izgledali teški dani kada je došao u klub, podelio brojne zanimljive anegdote, a dotakao se i aktuelne situacije, te najavio još neke transfer bombe.

Pogledajte kompletnu prvu epizodu emisije "Futsal Zvezda".

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