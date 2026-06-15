Mark Kukurelja je novi igrač Real Madrida, potpisao je ugovor do 2032. godine. Transfer iznosi 47,5 miliona funti, uz moguće bonuse.
Fudbal
TRANSFER BOMBA USRED MUNDIJALA! Real doveo ogromno pojačanje
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Dosadašnji fudbaler Čelsija Mark Kukurelja od je i zvanično novi igrač Real Madrida, sa kojim je potpisao ugovor do juna 2032. godine.
Po navodima britanskih medija, transfer iznosi 47,5 miliona funti uz mogućnost da sa bonusima poraste do 51,8 miliona funti.
Kukurelja se pridružio Čelsiju u leto 2022. godine iz Brajtona za 63 miliona funti.
Ovaj 27-godišnji španski fudbaler je za Čelsi odigrao 163 utakmice i sa tim klubom je osvojio Ligu konferencija i Svetsko klupsko prvenstvo.
Kukurelja je trenutno u SAD na Svetskom prvenstvu sa reprezentacijom Španije. Ta selekcija danas počinje takmičenje utakmicom protiv Zelenortskih Ostrva.
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