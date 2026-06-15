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Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je na startu priprema za novu sezonu da crveno-beli ne smeju da potcene domaća takmičenja i dodao da ima veliku želju da se njegova ekipa plasira u Ligu šampiona.

"Na početku priprema nedostaju neki igrači, hteli smo taj period da iskoristimo i pozovemo mlade igrače, da osete i zaduže dres. Sad nas ima i više nego dovoljno", rekao je Stanković novinarima na stadionu Rajko Mitić.

1/5 Vidi galeriju FK Crvena zvezda prozivka Foto: Srdjan Stevanovic/STARSPORT © 2026/Srdjan Stevanovic/STARSPORT

On je naveo da je od igrača tražio da se dobro spreme i da im je poručio da ih očekuje naporna sezona.

"Hteo bih da budemo pravi u datom trenutku. Ne može u Zvezdi da se bira, ciljevi eu jasni, prenstvo, Kup i ligaška faza u Evropi. Ne želim da potcenimo domaća takmičenja. Imam želju da sa Zvezdom udjem u Ligu šampiona, zbog sebe, igrača, kluba. Ušao sam indirektno u Ligu šampiona, kada sam doneo dosta bodova kroz Ligu Evrope i pomogao klubu da igra kasnije bez kvalifikacija igra Ligu šampiona".

Stanković je istakao da je zadovoljan urađenim poslom u dosadašnjem delu prelaznog roka, u kojem je Zvezda dovela četiri fudbalera - Muhameda Čama, Loizosa Loizua, Kristijana Balova, Mohameda Abu Fanija.

"Davno smo počeli da radimo, sve što smo se dogovorili, to smo i uradili, zadovoljan sam. Uvek čuvamo neku bombu u rukavu, ali za to još nije vreme", poručio je Stanković.

Dodao je da dobro poznaje Abu Fanija, sa kojim je radio u Ferencvarošu.

"Radio sam sa njim godinu dana, ima veliku želju, daje sve od sebe. Uvek je na raspolaganju, takve momke uvek treba da imaš uz sebe. Odmah smo se dogovorili, klubovi takođe", rekao je Stanković.

On je naveo da mu je drago što je Saša Ilić postao trener Partizana.

"Želim mu mnogo sreće, mi smo rivali, ali i prijatelji, nismo se dugo videli. Na terenu ne vidim ni rođenog brata Posle devet godina prvi put na Marakani derbi. To je meni normalno, svejedno je gde ćemo igrati. Bitno je pobediti", zaključio je Stanković.