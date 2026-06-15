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Bivši kapiten fudbalske reprezentacije Srbije, Dušan Tadić, nedavno se oprostio od nacionalnog dresa. Nakon tri velika takmičenja - dva Svetska i jednog Evropskog prvenstva - Tadić je stavio tačku na reprezentativnu karijeru u kojoj je ostavio neizbrisiv trag.

Iako u 37. godini polako razmišlja i o završetku klupske karijere, legendarni plejmejker već ima jasne planove za budućnost. U razgovoru za Mozzartsport, Tadić je otkrio da jednog dana želi da sedne na klupu Srbije.

Prvo klupski fudbal, pa selektorska fotelja

"Mislim da hoću, ali - jednog dana. Više bih voleo da se prvo ostvarim kao klupski trener. Selektorski posao je drugačiji i možda je bolje prihvatiti ga u zrelijim trenerskim godinama, kao što su to kod nas radili Antić, Muslin i Stojković", iskren je Tadić.

1/35 Vidi galeriju Dušan Tadić u reprezentaciji Srbije Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović

On je napravio i paralelu sa svojim nekadašnjim selektorom iz omladinskih dana:

"Evo, na primer, kroz Veljka Paunovića vidim šta znači biti klupski trener - to je čovek koji želi da radi svaki dan, koji ima energiju za svakodnevne treninge. Pozicija selektora je drugačija, baviš se nekim drugim stvarima. Igrači ti dolaze umorni iz svojih klubova, pa moraš u isto vreme i da ih opustiš i da ih 'zategneš'."

Kako bi izgledala Tadićeva Srbija?

Ukoliko u budućnosti preuzme kormilo nacionalnog tima, Tadić nema dilemu oko toga kakav stil fudbala bi forsirao. Inspiraciju, očekivano, crpi iz dana kada je harrao Evropom u dresu holandskog velikana.

"Jako ofanzivno. Kao Ajaks! Samo presing i dominacija u svakom smislu te reči - u ponašanju, posedu, igri, u svemu", zaključio je Tadić.

Govorio je Tadić i o haosu sa Draganom Stojkovićem Piksijem, a više o svemu možete pročitati OVDE.

Kurir Sport / Mozzart Sport

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