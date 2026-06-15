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Partizan je na korak od novog pojačanja za narednu sezonu. Mada ovo pojačanja, može da stoji i pod navodnicima.

Nakon što je dogovoren dolazak napadača Erika Kojzeka, crno-beli su, prema pisanju Telegrafa, veoma blizu angažovanja Šake Traorea, mladog fudbalera koji je pod ugovorom sa Milanom, ali...

Reč je o 21-godišnjem levom krilu iz Obale Slonovače, koje bi u Humsku trebalo da stigne kao slobodan igrač nakon raskida saradnje sa Rosonerima.

Traore je još prošlog leta bi o na radaru Partizana, a u Humskoj ga vide kao fudbalera koji ima veliki prostor za napredak i potencijal za buduću zaradu. Tokom prethodne sezone nastupao je za Milan Futuro u Seriji D (četvrta liga Italije), gde je na 25 utakmica postigao devet golova i zabeležio pet asistencija.

Brojke

Rosoneri su ga još 2022. godine doveli iz Parma za oko 900.000 evra, verujući da bi mogao da izraste u prvotimca na San Siru. Ipak, razvoj nije tekao očekivanim tokom, pa je nakon pozajmice u Palermo prekomandovan u Milan Futuro.

Traore je sa Milanom imao ugovor do 2028. godine, ali nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu u prvom timu.

Za prvi tim Milana debitovao je u sezoni 2023/24, kada je na četiri utakmice postigao dva gola.

Videćemo da li je ovo pravi potez crno-belih veoma brzo.