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Nakon što su crno-beli odustali od dovođenja Artjoma Šumanskog, u prvi plan je izbio mladi napadač Erik Kojzek, fudbaler austrijskog Volfsbergera koji je nadomak dolaska u Humsku, piše Telegraf.

Reč je o 20-godišnjem napadaču rođenom u Sloveniji, koji je fudbalski stasavao u Austriji i prošao kompletnu omladinsku školu Volfsbergera.

Već dve sezone član je prvog tima austrijskog bundesligaša, a tokom prethodne takmičarske godine odigrao je 28 utakmica u svim takmičenjima. Kojzek je u tom periodu postigao četiri pogotka i zabeležio dve asistencije, a pored nastupa za mlađe selekcije Slovenije, danas nosi dres mlade reprezentacije Austrije.

Budućnost kluba

U Partizanu ga vide kao igrača za budućnost i projekat koji bi u narednim godinama mogao da donose i zaradu klubu.

Prema informacijama iz Austrije, ostalo je još da se usaglase završni detalji između dva kluba, nakon čega bi mladi napadač trebalo da stigne u Beograd i priključi se pripremama crno-belih.