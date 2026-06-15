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Odlazak Domenika Mesine sa funkcije predsednika Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije i dalje izaziva brojne reakcije u domaćoj fudbalskoj javnosti.

Među najglasnijim kritičarima njegovog rada nalazi se i Miroslav Radoman, nekadašnji predsednik Sudijske komisije FSS i jedan od najuglednijih srpskih arbitara.

1/10 Vidi galeriju Domeniko Mesina Foto: Fss

U razgovoru za "Sportski Žurnal", Radoman je poručio da ga Mesinin odlazak nije iznenadio, ocenivši da tokom njegovog mandata nije ostvaren očekivani napredak u srpskom suđenju.

- Mesina nije radio kako treba. Ostavio je haos u Superligi i Prvoj ligi Srbije. Imao je platu od 25.000 evra mesečno, a za godinu dana nismo videli nikakav konkretan pomak - rekao je Radoman.

Posebno je kritikovao način funkcionisanja Sudijske komisije, tvrdeći da italijanski stručnjak nije imao punu samostalnost u radu.

- Nije imao potpunu autonomiju. Imao je ljude koji su mu govorili kako da delegira sudije i po kom modelu da radi. Da je samostalno odlučivao, veliki broj arbitara sa prošlosezonske liste više ne bi bio među sudijama. Umesto da povlači konkretne poteze, radio je po savetima drugih - smatra Radoman.

Prema njegovim rečima, osnovni zadatak predsednika Sudijske komisije bio je unapređenje kvaliteta suđenja, ali da rezultati tog rada nisu bili vidljivi na terenu.

- Sa sudijama je uglavnom komunicirao preko savremenih tehnologija, a na seminarima držao monologe. Njegov osnovni zadatak bio je da podigne kvalitet suđenja u Srbiji, a svi vidimo da se to nije dogodilo.

1/8 Vidi galeriju Domeniko Mesina Foto: Fss

Na pitanje da li je jedna godina bila dovoljan period za ozbiljnije promene, Radoman je odgovorio da vremena nije nedostajalo.

- Ko ima jasan cilj, može mnogo toga da uradi za 12 meseci. Posle Mesine ostalo je mnogo otvorenih pitanja. Nije promenio ni deset odsto sudijske liste koju je zatekao. Smatram da je moralno što je odlučio da ode i ta odluka za mene nije nikakvo iznenađenje.

Bivši internacionalni sudija smatra da problem nije samo u radu jednog čoveka, već i u samom konceptu angažovanja stranih stručnjaka na čelu sudijskih organizacija.

- Stranac ne može bolje da poznaje naše sudije od ljudi koji su godinama u srpskom fudbalu. Najvažnije je da predsednik Sudijske komisije bude samostalan, da donosi odluke bez uticaja sa strane i da ne bude ničiji poslušnik“, poručio je Radoman.

Kao primer naveo je situaciju u Rumuniji, gde su stranci godinama bili angažovani na vodećim funkcijama u sudijskoj organizaciji.

1/4 Vidi galeriju Miroslav Radoman Foto: Starsport©, Marina Lopičić, Dado Đilas

- Rumuni su se odlučili za taj model zbog borbe protiv korupcije, a ne zato što su verovali da će stranac podići kvalitet suđenja. Kod nas je najvažnije da Mesinin naslednik dobije slobodu da radi svoj posao i pokuša da napravi stvarni pomak - zaključio je Radoman.

Mesinin odlazak otvorio je brojna pitanja o budućnosti srpskog suđenja i radu Sudijske komisije FSS, dok će njegov naslednik imati zadatak da unapredi kvalitet arbitraže i vrati poverenje u sudijsku organizaciju.

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