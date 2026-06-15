Slušaj vest

Mir, koji je u vreme incidenta bio igrač Valensije na pozajmici iz Sevilje, proglašen je krivim za seksualni napad i nanošenje povreda jednoj mladoj ženi.

1/14 Vidi galeriju Rafa Mir Foto: Printskrin/Instagram

Tužilaštvo je u postupku tražilo kaznu od 10 i po godina zatvora, dok je sud na kraju izrekao kaznu od ukupno 8,5 godina - sedam godina za seksualni napad i 18 meseci za telesne povrede.

Pored zatvorske kazne, fudbaleru je izrečena i zabrana igranja u La Ligi u trajanju od dve godine, u skladu sa disciplinskim pravilima Španskog fudbalskog saveza koja se odnose na teške povrede sportskog ugleda i dostojanstva.

"Ne slažem se sa presudom i uložićemo žalbu. I dalje verujem u pravosudni sistem", naveo je Mir na društvenim mrežama nakon izricanja presude.

Napadač je tokom ove sezone bio na pozajmici u Elčeu, dok je ugovorom za Sevilju vezan do juna 2027. godine.