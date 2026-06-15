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Ovaj momak rođen je 17. septembra 2005. godine, a u prostorijama kluba u ponedeljak je potpisao trogodišnji ugovor sa ekipom sa Banovog brda.

Kobi Ebere spada u grupu mladih fudbalera koji su svoj razvoj gradili u zahtevnom sistemu engleskog fudbala. Reč je o ofanzivcu koji se najbolje snalazi na poziciji levog krila, ali po potrebi može da igra i na drugim mestima u napadu zahvaljujući brzini, snazi i dobroj tehnici, pre svega u situacijama "jedan na jedan".

Poseduje nemačko i nigerijsko državljanstvo, visok je 187 centimetara i igra desnom nogom. Već u mlađim kategorijama važio je za igrača velikog potencijala, pre svega zbog atletskih sposobnosti i direktnog stila igre.

Njegov razvojni put vezan je za omladinsku školu Evertona, jednu od najboljih na Ostrvu. Nastupao je za mlađe selekcije "karamela", a potom i za tim Evertona do 21 godine, gde je nastavio da stiče iskustvo u veoma konkurentnoj Premijer ligi 2.

Čukarički će u sredu početi sa pripremama za novu sezonu, za taj dan šef stručnog štaba Marko Jakšić zakazao je prvu prozivku. Ekipa će potom raditi na stadionu na Banovom brdu sve do polaska na slovenački Bled, gde će boraviti od 23. juna do 5. jula.

Po povratku u Beograd Čukarički će nastaviti sa treninzima na svom stadionu, generalnu proveru će imati 12. jula, a početak sezone previđen je za vikend iza toga, u prvom kolu Brđani će ugostiti gradskog rivala, ekipu IMT-a.