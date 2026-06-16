Mauricio Sari je novi trener Atalante, sa ugovorom do 2029. godine. Njegova karijera obuhvata više od 800 utakmica i brojne trofeje.
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ZVANIČNO! Mauricio Sari novi trener Atalante!
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Italijanski fudbalski stručnjak Mauricio Sari novi je trener Atalante.
On je sa timom iz Bergama potpisao ugovor do 2029. godine.
Mauricio Sari Foto: AP, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
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- Atalanta sa zadovoljstvom obaveštava javnost da je tehničko vođstvo prvog tima povereno Mauriciju Sariju, čiju karijeru ilustruje više od 800 profesionalnih utakmica, uz brojne trofeje, kao što su Liga Evrope i Skudeto. Porodice Perkasi i Paljuka, kao i ceo klub, žele toplu dobrodošlicu gospodinu Sariju u crno-plavu porodicu - stoji u saopštenju Atalante.
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