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Italijanski fudbalski stručnjak Mauricio Sari novi je trener Atalante.

On je sa timom iz Bergama potpisao ugovor do 2029. godine.

Mauricio Sari Foto: AP, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

- Atalanta sa zadovoljstvom obaveštava javnost da je tehničko vođstvo prvog tima povereno Mauriciju Sariju, čiju karijeru ilustruje više od 800 profesionalnih utakmica, uz brojne trofeje, kao što su Liga Evrope i Skudeto. Porodice Perkasi i Paljuka, kao i ceo klub, žele toplu dobrodošlicu gospodinu Sariju u crno-plavu porodicu - stoji u saopštenju Atalante.

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