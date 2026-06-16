On je sa timom iz Bergama potpisao ugovor do 2029. godine.

- Atalanta sa zadovoljstvom obaveštava javnost da je tehničko vođstvo prvog tima povereno Mauriciju Sariju, čiju karijeru ilustruje više od 800 profesionalnih utakmica, uz brojne trofeje, kao što su Liga Evrope i Skudeto. Porodice Perkasi i Paljuka, kao i ceo klub, žele toplu dobrodošlicu gospodinu Sariju u crno-plavu porodicu - stoji u saopštenju Atalante.