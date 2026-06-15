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Fudbalski klub Crvena zvezda otkupio je ugovor Džeja Enema, koji je sa šampionom Srbije potpisao trogodišnji ugovor do 2029. godine i u narednoj sezoni nosiće dres sa brojem devet, preneo je danas klub.

1/7 Vidi galeriju Džej Enem Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Holandski napadač stigao je na stadion "Rajko Mitić" tokom zimskog prelaznog roka na pozajmicu do kraja sezone 2025/26, a nakon dobrih partija crveno-beli su odlučili da aktiviraju opciju za njegov ostanak u klubu.

"Drago mi je što sam ovde i daću sve od sebe za klub. Zadovoljan sam prošlom sezonom, mislim da sam igrao dobro. Dosta sam napredovao i želim da nastavim tako", rekao je Enem nakon potpisivanja ugovora.

Dvadesettrogodišnji napadač istakao je da su timski ciljevi u narednoj sezoni osvajanje domaćih trofeja i plasman u Ligu šampiona.

"Ambicije za sledeću sezonu su da se kvalifikujemo u Ligu šampiona, da osvojimo duplu krunu i da postignem mnogo golova. Mislim da mogu da postignem više golova sledeće sezone", poručio je Enem.

Holandski fudbaler rođen je 11. marta 2003. godine, a tokom prve polusezone u crveno-belom dresu odigrao je 16 takmičarskih utakmica i postigao šest golova.