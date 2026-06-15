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Pored jednogodišnje pozajmice, Radnički će na kraju sezone imati mogućnost da otkupi ugovor 20-godišnjeg srpskog napadača.

Sremčević je prethodnu sezonu proveo na pozajmicama u Mladosti iz Lučana i kruševačkom Napretku, a na ukupno 31 odigranoj utakmici postigao je samo jedan gol i upisao dve asistencije.

U Crvenu zvezdu je došao u februaru 2024. godine iz lučanske Mladosti, i od tad je za beogradske crveno-bele odigrao samo 10 utakmica, na kojima je postigao četiri pogotka.

Pored Sremčevića klub iz Kragujevca je danas saopštio i da su ga pojačali ;dosadašnji vezista Novog Pazara Semir Alić i ;levi bek Mateja Dukić, koji je u Radnički došao iz šabačke Mačve.