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Urugvajski napadač Darvin Nunjez mogao bi ovog leta da se vrati u Liverpul u transferu koji bi predstavljao jedno od najvećih iznenađenja prelaznog roka.

Prema navodima stranih medija, "Redsi" su dobili priliku da bez obeštećenja vrate nekadašnjeg napadača, nakon što je Nunjes sporazumno raskinuo ugovor sa Al Hilalom na kraju sezone.

1/6 Vidi galeriju Darvin Nunjez Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, Profimedia, Owen Humphreys / PA Images / Profimedia

Nunjes je prošlog leta prešao u saudijski klub za 46 miliona funti, ali njegova epizoda u Al Hilalu nije protekla prema očekivanjima. Nakon dolaska francuskog golgetera Karima Benzeme u februaru, Urugvajac je izgubio mesto u sastavu, što je dodatno podgrejalo spekulacije o rastanku sa klubom.

Novinar Martin Čarkero tvrdi da je povratak na "Enfild" već dogovoren, ali da zvanična potvrda još neće uslediti.

Nunjesa je u Liverpul doveo Jirgen Klop, koji je 2022. godine platio Benfiki početnih 64 miliona funti, uz bonuse koji su mogli da podignu vrednost transfera na čak 84 miliona.

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