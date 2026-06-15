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Vladimir Lučić više nije fudbaler Crvene zvezde. On će karijeru nastaviti u Dinamo iz Drezdena.

Kako saznaje "Mozzart Sport" Zvezda će za Lučića dobiti 300.000 evra i narednu sezonu će tamo provesti na pozajmici, a član "Cvajte" zaželi da otkupi Lučića moraće da plati 2,5 miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Lučić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, David Damnjanovic/David Damnjanovic/STARSPORT

Svakako, pamtiće se da je Lučić učestvovao u osvajanju dve duple krune sa crveno-belima.

Za prvi tim je odigrao 64 utakmice, u kojima je dao četiri gola i asistirao za devet. Sakupio je i neke značajne minute na evropskoj sceni, pošto je igrao u pobedama nad Malmeom i Lilom, remiju sa Seltom, protiv Mančester Sitija, RB Lajpciga, Leha.

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