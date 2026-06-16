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Madriđani su odlučili da na vreme sklope tim za narednu sezonu, pa su bili i te kako raspoloženi za rad uoči i tokom početka Svetskog prvenstva.

Real je obezbedio četiri fantastična pojačanja, ili bar tako deluje u ovom trenutku, a na igračima je da dokažu da to jesu.

U svakom slučaju, "kraljevski klub" je već završio dolazak Marka Kukurelje, Denzela Damfriza, Ibrahime Konatea i Bernarda Silve.

1/6 Vidi galeriju Mbape u dresu reprezentacije Francuske Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia, YOAN VALAT/EPA, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Najbolja stvar kod ovakvog starta prelaznog roka Reala je to što za dvojicu od pomenute četvorice igrača nije bilo potrebno da se plati obeštećenje pošto im ističe ugovor u klubovima. U pitanju su Konate i Silva koji stižu iz Liverpula i Mančester sitija.

Za Kukurelju će Real platiti Čelsiju 60 miliona evra, dok bi Inter za Damfriza trebalo da prihoduje 20 miliona evra.

Zaista lud početak prelaznog roka...

Na objavi popularnog Instagram naloga "433" u kojoj se hvali odrađen posao Madriđana uz napomenu da je potrošeno "samo" 80 miliona za ovakva četiri fudbalera stigla je reakcija Kilijana Mbapea koji je emotikonima stavio svima do znanja da je oduševljen novim saigračima.

Njegova reakcija je za kratko vreme skupila puno "sviđanja" i dobila veliki broj komentara.

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