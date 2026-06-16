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"Naš zadatak je da osvojimo titulu, budemo prvi i vratimo TSC tamo gde pripada. Trudićemo se da od prvog dana to usađujemo igračima i da što pre od grupe kvalitetnih pojedinaca postanemo tim koji deli istu ideju i isti cilj", rekao je Nenad Milijaš, prenosi klub.

TSC je počeo pripreme za sezonu 2026/27. okupljanjem igrača i prvim treningom pod vođstvom novog šefa stručnog štaba Nenada Milijaša, koji je na toj poziciji zamenio Tomislava Sivića.

"Prvi utisci su veoma pozitivni. Naravno, potrebno je da se upoznamo sa ekipom i usaglasimo zajedničke ambicije. Najvažnije je da igrači budu zdravi i da se kvalitetno pripremimo za sve izazove koji nas očekuju", rekao je Milijaš.

Milijaš je naglasio da je raniji početak rada prilika da stručni štab što bolje upozna ekipu i postavi temelje za ono što sledi.

"Pripreme smo počeli ranije kako bismo upoznali ekipu, jer trenerima uvek nedostaje vremena. Uskoro putujemo u Slovačku na kraći turnir, nakon kojeg nas očekuje dvonedeljni završni deo priprema pred početak prvenstva", rekao je on.

Govoreći o eventualnim pojačanjima, Milijaš je istakao da će konačne odluke biti donete nakon detaljne procene postojećeg kadra.

"Pre nego što odlučim o dolasku novih igrača, potrebno je da procenimo ono što već imamo, a čini mi se da je ovo dobar i kvalitetan tim. Mnogo ćemo razgovarati kako bismo videli da li se želje i očekivanja poklapaju. Ekipa ima kvalitetne pojedince, ali ukoliko procenimo da su nam na pojedinim pozicijama potrebni igrači koji mogu da naprave razliku, reagovaćemo", rekao je Milijaš.

Generalni direktor TSC-a Sabolč Palađi rekao je da su promene u stručnom štabu deo nastojanja da klub ostvari još bolje rezultate.

Govoreći o igračkom kadru, Palađi je naveo da su klub napustili Luka Capan, kojem je istekao ugovor, kao i Nemanja Petrović, koji se još nije oporavio od povrede.

"Moguće je da bi još jedan ili dva igrača, koji su interesantni na tržištu, takođe mogla da odu. Ukoliko se ukaže potreba za pojačanjima na određenim pozicijama, dovešćemo nove. Ne želimo da žurimo sa transferima, jer mi sezonu počinjemo 1. avgusta, pa mamo dovoljno vremena da sačekamo i angažujemo one koji će podići kvalitet ekipe", naveo je on.

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