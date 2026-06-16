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Antonio Ridiger je bio na kraju četvorogodišnjeg ugovora koji je potpisao kada je došao u Madrid iz Čelsija 2022. godine i navodno je imao ponude da karijeru nastavi u Saudijskoj Arabiji.

Ovaj 33-godišnji fudbaler je osvojio Primeru i Ligu šampiona sa Realom 2024. godine.

1/4 Vidi galeriju Ridiger u dresu Real Madrida Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press /Profimedia

Prošle sezone se mučio sa povredama, pa je odigrao samo 26 utakmica u svim takmičenjima za Real.

Ridiger je trenutno sa reprezentacijom Nemačke na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. On je na prvoj utakmici Nemačke, u pobedu protiv Kurasaa od 7:1, ušao sa klupe u drugom poluvremenu.

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