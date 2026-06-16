Fudbalski klub Radnički 1923 iz Kragujevca je žestoko kažnjen zbog dešavanja posle utakmice protiv Javora.
BEZ MILOSTI
DRAKONSKA KAZNA ZA SRPSKI KLUB ZBOG TUČE NAVIJAČA I FUDBALERA! FSS zatvorio stadion Radničkog i odredio milionsku kaznu!
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Kragujevčani su obezbedili ostanak u Super ligi Srbije, a onda su zabeležene jezive scene.
Huligani sa fantomkama na glavama su skočili na atletsku stazu i krenuli na fudbalere svog tima. Usledila je rasprava, a onda i tuča fudbalera i navijača.
Sada je stigla drakonska kazna za Radnički.
Haos posle meča Radnički Kragujevac - Javor Foto: Printscreen, Printskrin, Printsceen / Youtube / RTV Kragujevac
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Kako saznaje i prenosi "Mozzart sport", Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije je kaznila Kragujevčane zatvaranjem stadiona "Čika Dača" u narednih šest utakmica.
Takođe, Radnički će morati da plati novčanu kaznu u visini od milion dinara.
Kurir sport/Mozzart sport
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