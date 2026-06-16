Vojvodina protiv Ferencvaroša!
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VOJVODINA SAZNALA RIVALA U KVALIFIKACIJAMA ZA LIGU EVROPE! Čeka nas regionalni okršaj!
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Fudbaleri Vojvodine saznali su ime rivala u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Novosađani će na megdan izaći ekipi Ferencvaroša!
Detalji iz penal serije na utakmici Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Nemanja Nikolić
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Kao drugoplasirani tim Superlige Srbije u sezoni 2025/2026, Vojvodina startuje od prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope i nalazi se među nepovlašćenim timovima.
Popularni Fradi, predvođen bivšim fudbalerom Vojvodine Jusufom Bamideleom, prvi je evropski rival ekipe Miroslava Tanjge.
Prvi meč igraće se 9. jula u Novom Sadu, revanš u Budimpešti sedam dana kasnije. Ukoliko eventualno bude eliminisana, Vojvodina se seli u kvalifikacije za Ligu konferencije.
Ostali parovi:
Dinamo Kijev - Kluž
Karabah - Vestri
Hajduk Split - Žilina
CSKA Sofija - Deri siti
Šerif - Aluminijum
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