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Fudbaleri Vojvodine saznali su ime rivala u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Novosađani će na megdan izaći ekipi Ferencvaroša!

Detalji iz penal serije na utakmici Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Nemanja Nikolić

Kao drugoplasirani tim Superlige Srbije u sezoni 2025/2026, Vojvodina startuje od prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope i nalazi se među nepovlašćenim timovima.

Popularni Fradi, predvođen bivšim fudbalerom Vojvodine Jusufom Bamideleom, prvi je evropski rival ekipe Miroslava Tanjge.

Prvi meč igraće se 9. jula u Novom Sadu, revanš u Budimpešti sedam dana kasnije. Ukoliko eventualno bude eliminisana, Vojvodina se seli u kvalifikacije za Ligu konferencije.

Ostali parovi:

Dinamo Kijev - Kluž

Karabah - Vestri

Hajduk Split - Žilina

CSKA Sofija - Deri siti

Šerif - Aluminijum

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Prekid zbog dimnih bombi na Zvezda Vojvodina Izvor: Arena Sport