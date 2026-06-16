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Novi trener PartizanaSaša Ilić polako sklapa kockice ekipe za predstojeće obaveze u novoj sezoni.

Prema pisanju "Meridian sporta", Ibrahim Zubairu se vraća u Partizan sa pozajmice iz Turske i biće na raspolaganju crno-belima.

1/9 Vidi galeriju Ibrahim Zubairu Foto: Www.partizan.rs

Ilić je tako dobio još jednu vrlo korisnu opciju u ofanzivi, imajući u vidu da je agilni ofanzivac bio i te kako koristan tokom prvog mandata u Humskoj ulici.

Zubairu je ostavio lep trag u Humskoj, a lom noge u proleće 2025. godine stopirao je njegov planirani razvoj. U Turskoj se nije naigrao fudbal, ali o talentu Zubairua i fizičkim predispozicijama ne treba polemisati.

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