Partizan dobija značajno pojačanje: Ibrahim Zubairu se vraća iz Turske, a Saša Ilić će imati još jednu opciju u napadu.
Pojačanje
SAŠA ILIĆ TRLJA RUKE! U Partizan stiže krilni napadač iz Turske!
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Prema pisanju "Meridian sporta", Ibrahim Zubairu se vraća u Partizan sa pozajmice iz Turske i biće na raspolaganju crno-belima.
Ibrahim Zubairu Foto: Www.partizan.rs
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Ilić je tako dobio još jednu vrlo korisnu opciju u ofanzivi, imajući u vidu da je agilni ofanzivac bio i te kako koristan tokom prvog mandata u Humskoj ulici.
Zubairu je ostavio lep trag u Humskoj, a lom noge u proleće 2025. godine stopirao je njegov planirani razvoj. U Turskoj se nije naigrao fudbal, ali o talentu Zubairua i fizičkim predispozicijama ne treba polemisati.
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