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Jedan od važnih koraka u tom procesu predstavlja kompletno renoviranje svlačionica na stadionu, koje će od predstojeće sezone igračima i stručnom štabu pružiti znatno kvalitetnije uslove za svakodnevni rad.

Nove svlačionice uređene su po savremenim standardima i opremljene novim nameštajem, modernim garderobnim elementima, unapređenim sanitarnim prostorijama i dodatnim sadržajima koji će doprineti većem komforu i funkcionalnosti.

Ovaj projekat predstavlja još jedan pokazatelj ambicije kluba da, paralelno sa sportskim uspesima, kontinuirano ulaže u razvoj infrastrukture. Nakon istorijskog plasmana u evropska takmičenja, Železničar želi da na svim nivoima prati rast kluba i standarde koje donose najveće fudbalske scene.

1/8 Vidi galeriju FK Železničar Pančevo nove svlačionice Foto: FK Železničar Pančevo

Klub nastavlja da ulaže u budućnost, stvarajući okruženje koje omogućava igračima najbolje moguće uslove za napredak i ostvarivanje rezultata. Novi izgled svlačionica još je jedan korak na putu razvoja Železničara i potvrda da klub spremno dočekuje nove izazove koji ga očekuju na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Evropsko leto je pred vratima, a FK Železničar ga dočekuje spreman – na terenu i van njega.