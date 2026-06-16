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Dok su u studiju gostovali Predrag Govedarica, sportski direktor IMT-a, i Slavko Perović, bivši direktor kragujevačkog Radničkog, u program se telefonom javio čuveni golman Vladimir Stojković.

Bivši čuvar mreže večitih rivala i reprezentacije, koji sada brani za Čukarički, predstavio se kao "Vladimir iz Loznice", ali je Perović istog trenutka prepoznao o kome je reč.

Dok su voditelji zbunjeno pratili situaciju, Stojković je iskoristio priliku da javno postavi Perovića tri pitanja: da li mu je draža Crvena zvezda ili Radnički, ko je bio najgori šef stručnog štaba Kragujevčana u protekloj sezoni, i da li smatra Feđu Dudića najboljim trenerom u istoriji tima sa "Čika Dače".

- Treće pitanje je najlakše, a ova prva dva su toliko teška da sam se preznojio ceo... Radnički je klub iz Kragujevca, grada gde sam odrastao, klub koji volim od malih nogu i za koji svi mi Kragujevčani sanjamo da odigramo pre nego za Real Madrid. Crvena zvezda je deo mog života. Igrao sam tamo u najgorem periodu u istoriji kluba i tada si morao da je zavoliš na poseban način da bi funkcionisao. Zvezda je hranila moju porodicu i dala mi mnogo u karijeri. Ne mogu da ih poredim. Radnički mi je u srcu, Zvezda u glavi – objasnio je Perović.

1/9 Vidi galeriju Vladimir Stojković Foto: Starsport

Što se tiče trenera, Perović nije želeo da etiketira pojedince kao "najgore", ali je priznao da su rezultati bili loši.

– Cela sezona pre Feđe je bila neuspešna i glupo je nekoga etiketirati. Imali smo Lukovića, pa Bandovića, na kraju Slavka Matića sa kojim smo opstali. Sa prethodnom dvojicom nismo imali uspeha... – rekao je Slavko, a onda se osvrnuo na treće pitanje o Feđi Dudiću:

– Feđa je definitivno najbolji trener u istoriji Radničkog! Klub 100 godina nije izborio Evropu niti igrao polufinale Kupa. Sve moguće rekorde smo oborili sa njim.