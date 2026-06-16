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Nemački fudbaler Antonio Ridiger ostaće u Real Madridu još jednu sezonu, nakon što je danas produžio ugovor sa tim španskim klubom do juna 2027. godine.

Ridiger je bio na kraju četvorogodišnjeg ugovora koji je potpisao kada je došao u Madrid iz Čelsija 2022. godine i navodno je imao ponude da karijeru nastavi u Saudijskoj Arabiji.

1/4 Vidi galeriju Ridiger u dresu Real Madrida Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press /Profimedia

Ovaj 33-godišnji fudbaler je osvojio Primeru i Ligu šampiona sa Realom 2024. godine. Prošle sezone se mučio sa povredama, pa je odigrao samo 26 utakmica u svim takmičenjima za Real.

Ridiger je trenutno sa reprezentacijom Nemačke na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. On je na prvoj utakmici Nemačke, u pobedu protiv Kurasaa od 7:1, ušao sa klupe u drugom poluvremenu.