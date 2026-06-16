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Šef stručnog štaba VojvodineMiroslav Tanjga izneo je prve utiske nakon žreba za prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, koji je novosadskom klubu za rivala dodelio mađarski Ferencvaroš.

Zanimljivo je da iskusni strateg tvrdi da je upravo ovog protivnika očekivao tokom čitavog dana:

1/12 Vidi galeriju Miroslav Tanjga Foto: Nemanja Nikolić

- Ceo dan pričam da će to da bude Ferencvaroš, tako da sam ih na neki način prizvao - rekao je Tanjga nakon žreba.

Iako je reč o jednom od najtežih mogućih rivala, trener Vojvodine ističe da njegov tim neće unapred istaći belu zastavu.

- Jedan od tri rivala koje smo želeli da izbegnemo. Karabag, Dinamo Kijev i njih, ali žreb je tako hteo. Ferencvaroš je izuzetno moćan klub i veoma kvalitetan tim, ali bez obzira na sve, naš cilj je da budemo bolji u tom dvomeču. Daćemo sve od sebe da to ostvarimo - poručio je Tanjga.

On je dodatno naglasio koliko je mađarski velikan finansijski i organizaciono snažan.

- Podatak da oni dovedu našeg najboljeg igrača, a da on tamo nije među glavnim zvezdama, dovoljno govori o njihovoj snazi. Oni su nešto slično kao Crvena zvezda kod nas. Bilo je određenih promena u klubu, ali i dalje imaju veoma kvalitetan sastav - objasnio je trener Vojvodine.

Tanjga smatra da će dvomeč biti zanimljiv i za navijače, posebno zbog blizine Budimpešte, što će omogućiti velikom broju pristalica Vojvodine da podrže svoj tim i na gostovanju.

- Biće to dve sjajne utakmice. Spremamo se maksimalno, uveren sam da ćemo spremni dočekati oba meča i verujem da ćemo na kraju biti bolji tim u dvomeču - zaključio je Tanjga.

Vojvodinu tako na startu evropskih kvalifikacija očekuje veliki izazov protiv jednog od najjačih klubova regiona, ali u novosadskom timu veruju da mogu do iznenađenja i plasmana u narednu rundu kvalifikacija za Ligu Evrope.

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