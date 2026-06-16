Slušaj vest

- Utisci su neverovatni, mnogo sam srećan, drago mi je što sam produžio ugovor i što sam se stavio na raspolaganje klubu. Naravno da je ovo ostvarenje jednog dečačkog sna i veliki podstrek za dalji rad - rekao je Roganović.

Govorio je defanzivac našeg tima i o uspesima koje je ostvario u mlađim selekcijama.

- Osvojio sam svake godine titulu, igrao sam Ligu šampiona za mlade, tako da sam spreman za iskorak. Mislim da je prethodna sezona bila veoma uspešna. Drago mi je što sam imao priliku da sarađujem sa Nenadom Milijašem, koji je pre svega velika legenda Crvene zvezde i nadam se da će nam se putevi ponovo ukrstiti u budućnosti.

1/5 Vidi galeriju FK Crvena zvezda prozivka Foto: Srdjan Stevanovic/STARSPORT © 2026/Srdjan Stevanovic/STARSPORT

Otkrio je štoper Crvene zvezde i ciljeve za naredni period.

- Cilj mi je da zaigram i debitujem za prvi tim i ostavim neki dublji trag - poručio je Roganović.

Vuk Roganović je rođen 4. januara 2007. godine u Novom Sadu. Prošao je sve mlađe kategorije Crvene zvezde i postepeno izrastao u jednog od najperspektivnijih mladih defanzivaca. Uspehe je beležio u svim uzrastima, dva puta je osvojio Omladinsku ligu Srbije, a značajno iskustvo je stekao igrajući u Ligi šampiona za mlade.