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Ako je uopšte bilo dileme, sada ih više nema.

Ruben Amorim je od danas i zvanično za kormilom Milana, pošto se oglasio klub zvaničnim saopštenjem za javnost.

Ugovor je potpisao na dve godine, iako klub to nije objavio.

Amorim dolazi posle bezuspešnog boravka na Old Trafordu gde sa Mančester junajtedom nije uspeo da napravi ozbiljniji rezultat u Premijer ligi, a ovaj potpis slavi i upravo Mančester junajted jer je portugalski stručnjak skinut sa platne liste.

1/4 Vidi galeriju Ruben Amorim na meču Mančester junajted - Lion Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

"Postoje ambicije koje imate kroz svoju karijeru, a trenirati Milan je uvek bila jedna od mojih. Tačno znam ovaj klub, šta znači, kakvu istoriju ima, prestiž. Ne mogu da dočekam početak", rekao je Amorim.

Inače, Amorim je pre sedam-osam godina kada je počinjao trenerski posao isticao kako bi voleo da bude deo Benfike i Milana i očigledno, ovaj san mu se ostvario.

Kurir sport / Sportske.netNe propustite