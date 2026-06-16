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Žreb u Nionu danas je spojio novosadsku „staru damu“ sa mađarskim velikanom, koji takođe ima bogatu istoriju i tradiciju.

Bogata istorija, mnogo trofeja i iskustva u Evropi

Ferencvaroš je osnovan još davne 1899. godine, igra na stadionu „Grupama areni“ kapaciteta 23.700 sedećih mesta.

Ferencvaroš je čak 36 puta osvojio titulu prvaka u svojoj zemlji, dok je takođe osvojio i 25 trofeja u nacionalnom kupu. Ako pogledamo istoriju u međunarodnim takmičenjima, Ferencvaroš je dvaput osvojio nekadašnji Mitropa kup, 1928. i 1937. godine. Takođe, u sezoni 1964/65 Ferencvaroš je osvojio i tadašnji Kup sajamskih gradova.

Ako pogledamo kasniju istoriju, Ferencvaroš je bio redovan učesnik UEFA takmičenja, a najveći uspeh u Ligi šampiona bio im je plasman u grupnu fazu u sezoni 2020/21. Osim tada, popularni Fradi jeste gotovo uvek igrao u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali u poslednjih pet godina ispadao je u kvalifikacijama.

1/10 Vidi galeriju ČUKARIČKI POVEO, PA SVE "PROSUO" ZA MANJE OD DESET MINUTA! Ferencvaroš slavio posle preokreta, Pešić ušao u igru i REŠIO MEČ! Foto: Čukarički, Fk Čukarički

U Ligi Evrope i bivšem Kupu UEFA, Fradi je češće igrao u grupnoj fazi, što je bio slučaj i u poslednje dve sezone u novom formatu takmičenja. U formatu sa 36 učesnika, Ferencvaroš je igrao prolazio grupnu fazu i u sezoni 2024/25 i u 2025/26, prvo je stao u plej-ofu pošto je ispao od Viktorije Plzenj, a u prošloj je preko Ludogoreca stigao do 1/16 finala gde je ispao od Brage.

Za kraj, vredi pomenuti da je Ferencvaroš igrao i grupnu fazu Lige konferencija u sezoni 2023/24, kada je zanimljivo pobedio u oba navrata srpski klub Čukarički (3:1, 2:1).

Tim od 45 miliona evra

Prema proceni renomiranog Transfermarkta, Ferencvaroš vredi čak 45,15 miliona evra. Ne treba zaboraviti da za Ferencvaroš nastupa nekadašnji as Vojvodine, Jusuf Bamidele je odigrao 37 utakmica u protekloj sezoni uz odličan učinak od 12 golova i osam asistencija.

Najveću vrednost prema Transfermarktu ima Izraelac Gabi Kaničovski, koji vredi četiri miliona evra.

Na klupi sedi Slovak Balaš Borbeli, koji je zanimljivo svojevremeno radio u mlađim kategorijama Ferencvaroša, a kasnije je vodio Dunajsku Štredu, a istoriju je ispisao sa Đerom, sa kojim je upravo ukrao titulu Fradiju. Iako Đer ide u LŠ, Slovak nije mogao da odbije ponudu Fradija da se vrati ovog leta. On je na klupi zamenio legendarnog Robija Kina.

Podsetimo, Vojvodina će biti domaćin u prvoj utakmici 9. jula, dok je revanš u Budimpešti na programu sedam dana kasnije.