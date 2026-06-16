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FK Crvena zvezda nastavila je da ulaže u budućnost, pošto je talentovani štoper Vuk Roganović potpisao novi trogodišnji ugovor sa klubom iz Ljutice Bogdana, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezonu.

Mladi defanzivac, koji važi za jednog od najperspektivnijih igrača iz omladinske škole crveno-belih, nastavio je tako svoj razvojni put na stadionu "Rajko Mitić", gde je prošao sve mlađe selekcije kluba.

1/8 Vidi galeriju Proslava titule FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic

Roganović je tokom prethodnih godina ostavio dubok trag u omladinskom pogonu Crvene zvezde. Dva puta je osvajao Omladinsku ligu Srbije, dok je značajno iskustvo stekao nastupajući u Ligi šampiona za mlade, gde je nosio i kapitensku traku.

Nakon potpisa novog ugovora nije krio zadovoljstvo.

- Utisci su neverovatni, mnogo sam srećan. Drago mi je što sam produžio ugovor i što sam se stavio na raspolaganje klubu. Ovo je ostvarenje jednog dečačkog sna i veliki podstrek za dalji rad - rekao je Roganović.

Mladi štoper istakao je da su mu godine provedene u omladinskoj školi donele veliko iskustvo i da se oseća spremnim za naredni korak u karijeri.

- Osvojio sam svake godine titulu, igrao sam Ligu šampiona za mlade, tako da sam spreman za iskorak. Prethodna sezona bila je veoma uspešna. Drago mi je što sam imao priliku da sarađujem sa Nenadom Milijašem, koji je velika legenda Crvene zvezde, i nadam se da će nam se putevi ponovo ukrstiti u budućnosti - poručio je mladi defanzivac.

Kada je reč o ambicijama, Roganović nema dilemu šta želi da ostvari u crveno-belom dresu.

- Cilj mi je da zaigram i debitujem za prvi tim i ostavim neki dublji trag - jasan je talentovani fudbaler.

Roganović je rođen 2007. godine u Novom Sadu i predstavlja još jednog igrača iz Zvezdine škole na kojeg klub ozbiljno računa u godinama koje dolaze.

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