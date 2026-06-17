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Dosadašnji fudbaler TSC-a Nemanja Petrović novi je igrač Mladosti iz Lučana.

Mladost je danas na društvenoj mreži Instagram samo objavila da ju je pojačao 34-godišnji srpski levi bek, bez navođenja detalja ugovora koji je potpisala sa njim.

Crvena zvezda - Mladost Lučani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Petrović u prethodnoj sezoni nije odigrao nijednu utakmicu za TSC, čiji je član bio od 2020. godine.

Ranije u karijeri igrao je i za Rad, Napredak iz Kruševca, portugalski Šaveš, izraelski Makabi iz Netanje, Partizan i Teleoptik, dok je jedini nastup za reprezentaciju Srbije zabeležio 25. januara 2023. godine, u prijateljskom meču protiv Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

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