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Srpski šampion, Crvena zvezda, započinje svoj pohod na Ligu šampiona od drugog kola kvalifikacija. UEFA je neposredno pred žreb, koji je zakazan danas za 12 časova, skratila spisak potencijalnih rivala crveno-belih. Iako je Zvezda favorit, u bubnju se nalaze i neke mine koje bi tim Dejana Stankovića svakako želeo da izbegne.

1/5 Vidi galeriju Dejan Stanković na prozivci u FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Najveće pretnje po crveno-bele definitivno su šampion Švedske (Mjalbi) i prvak Danske (Arhus). Takođe, konačan spisak protivnika zavisiće i od ishoda pojedinih mečeva prve runde, pa ostaje da se vidi hoće li sreća danas biti na strani beogradskog kluba.

Zbog trenutnog rasporeda u šeširima, Crvena zvezda u ovoj fazi ne može da se sastane sa švajcarskim Tunom.

Ovo su potencijalni rivali Crvene zvezde:

Arhus (Danska)

Mjalbi (Švedska)

Pobednik meča Sabah (Azerbejdžan) – TNS (Vels)

Pobednik meča Tre Flori (San Marino) – Larne (Severna Irska)

Pobednik meča Ararat (Jermenija) – Riga (Letonija)

Pobednik meča Ki Klasvik (Farska Ostrva) – Atert (Luksemburg)

Kada se igraju utakmice?

Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija na programu su 21. i 22. jula, dok su revanši zakazani za 28. i 29. jul.

Odmah nakon današnjeg žreba biće poznato ko dolazi na "Marakanu", kao i tačni termini odigravanja utakmica. Budite uz naš portal, uživo ćemo pratiti ishod žreba u Nionu!

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