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Tri uzastopne godine bez grupne ili ligaške faze u UEFA takmičenjima već predstavljaju ozbiljan udarac za Partizan. Još jedno leto bez evropske jeseni donelo bi finansijski i takmičarski sunovrat ionako uzdrmanom klubu, pa se plasman u Ligu konferencije ove sezone postavlja kao apsolutni imperativ. Crno-beli svoj evropski put započinju od drugog kola kvalifikacija, a umesto beskrajnog spiska potencijalnih protivnika, UEFA je rano jutros skratila krug na četiri moguća rivala.

Četa Saše Ilića se nalazi među povlašćenim timovima, a potencijalni protivnici su slovenački Koper, kao i pobednici sledećih parova prvog kola:

Mornar (Crna Gora) – Inter Eskaldes (Andora)

Bohemijan (Irska) – Sent Džozef (Gibraltar)

Una Strasen (Luksemburg) – La Fjorita (San Marino)

1/9 Vidi galeriju Saša Ilić promocija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Analiza Partizanovih rivala: Slovenci najveća nagazna mina?

Prema trenutnim procenama, Koper slovi za najtežeg mogućeg protivnika u ovoj grupi. Slovenački tim je prethodni šampionat završio na drugoj poziciji iza Celja, a iako su pre četiri godine podigli pehar nacionalnog kupa (uz još jedno igranje u finalu), na evrosceni nikada nisu preskočili drugu kvalifikacionu prepreku.

Za ljubitelje fudbala u regionu posebno bi bio atraktivan dvomeč Partizana i Mornara iz Bara. Crnogorski tim je prošle sezone bio najprijatnije iznenađenje domaćeg prvenstva, a istorijski uspeh zaokružili su osvajanjem Kupa pobedom nad Dečićem. Naravno, uslov za ovaj duel je da Mornar opravda ulogu favorita protiv Eskaldesa iz Andore.

Poučen ranijim gorkim iskustvima i neočekivanim ispadanjima, Partizan će morati da bude maksimalno oprezan ukoliko mu žreb dodeli irski Bohemijan (četvrtoplasirani tim tamošnje lige). Sa druge strane, protiv boljeg iz duela predstavnika Luksemburga i San Marina, klub iz Humske bi imao status apsolutnog favorita.

Žreb u sedištu UEFA u Nionu počinje tačno u 14 časova. Prve utakmice drugog kola na programu su 23. jula, dok se revanš mečevi igraju sedam dana kasnije.

Težak ispit za Pančevce

Iza Železničara iz Pančeva je istorijska takmičarska godina u kojoj je klub obezbedio svoj premijerni izlazak na međunarodnu scenu. Ipak, sudeći prema skraćenim podgrupama koje je UEFA objavila u sredu ujutru, Pančevce čeka težak zadatak.

S obzirom na to da ekipa Radomira Kokovića nema status nosioca, bilo je očekivano da dobije zvučna imena, ali spisak potencijalnih rivala svedoči da ih čeka izuzetno težak posao.

1/8 Vidi galeriju Radomir Koković Foto: www.fkzeleznicar.rs

Potencijalni protivnici Železničara su:

Braga (Portugal)

Istanbul Bašakšehir (Turska)

Bran (Norveška)

Sion (Švajcarska)

Pobednik duela: Marsaklok (Malta) – Pjunik (Jermenija)

Potpuno je jasno da bi na stadionu Mladost najradije ugostili jermenski Pjunik, jer bi u tom dvomeču imali barem solidne šanse za prolaz u poređenju sa ostalim fudbalskim teškašima. Ipak, konačnu reč daće kuglice na žrebu u Nionu, koji je zakazan za danas u 14 časova.

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