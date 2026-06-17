ŠTA ČEKA PARTIZAN NA ŽREBU ZA LIGU KONFERENCIJE?! Četa Saše Ilića bi jedan tim želela da izbegne: UEFA skratila spisak mogućih rivala - evo ko preti crno-belima
Tri uzastopne godine bez grupne ili ligaške faze u UEFA takmičenjima već predstavljaju ozbiljan udarac za Partizan. Još jedno leto bez evropske jeseni donelo bi finansijski i takmičarski sunovrat ionako uzdrmanom klubu, pa se plasman u Ligu konferencije ove sezone postavlja kao apsolutni imperativ. Crno-beli svoj evropski put započinju od drugog kola kvalifikacija, a umesto beskrajnog spiska potencijalnih protivnika, UEFA je rano jutros skratila krug na četiri moguća rivala.
Četa Saše Ilića se nalazi među povlašćenim timovima, a potencijalni protivnici su slovenački Koper, kao i pobednici sledećih parova prvog kola:
Mornar (Crna Gora) – Inter Eskaldes (Andora)
Bohemijan (Irska) – Sent Džozef (Gibraltar)
Una Strasen (Luksemburg) – La Fjorita (San Marino)
Analiza Partizanovih rivala: Slovenci najveća nagazna mina?
Prema trenutnim procenama, Koper slovi za najtežeg mogućeg protivnika u ovoj grupi. Slovenački tim je prethodni šampionat završio na drugoj poziciji iza Celja, a iako su pre četiri godine podigli pehar nacionalnog kupa (uz još jedno igranje u finalu), na evrosceni nikada nisu preskočili drugu kvalifikacionu prepreku.
Za ljubitelje fudbala u regionu posebno bi bio atraktivan dvomeč Partizana i Mornara iz Bara. Crnogorski tim je prošle sezone bio najprijatnije iznenađenje domaćeg prvenstva, a istorijski uspeh zaokružili su osvajanjem Kupa pobedom nad Dečićem. Naravno, uslov za ovaj duel je da Mornar opravda ulogu favorita protiv Eskaldesa iz Andore.
Poučen ranijim gorkim iskustvima i neočekivanim ispadanjima, Partizan će morati da bude maksimalno oprezan ukoliko mu žreb dodeli irski Bohemijan (četvrtoplasirani tim tamošnje lige). Sa druge strane, protiv boljeg iz duela predstavnika Luksemburga i San Marina, klub iz Humske bi imao status apsolutnog favorita.
Žreb u sedištu UEFA u Nionu počinje tačno u 14 časova. Prve utakmice drugog kola na programu su 23. jula, dok se revanš mečevi igraju sedam dana kasnije.
Težak ispit za Pančevce
Iza Železničara iz Pančeva je istorijska takmičarska godina u kojoj je klub obezbedio svoj premijerni izlazak na međunarodnu scenu. Ipak, sudeći prema skraćenim podgrupama koje je UEFA objavila u sredu ujutru, Pančevce čeka težak zadatak.
S obzirom na to da ekipa Radomira Kokovića nema status nosioca, bilo je očekivano da dobije zvučna imena, ali spisak potencijalnih rivala svedoči da ih čeka izuzetno težak posao.
Potencijalni protivnici Železničara su:
Braga (Portugal)
Istanbul Bašakšehir (Turska)
Bran (Norveška)
Sion (Švajcarska)
Pobednik duela: Marsaklok (Malta) – Pjunik (Jermenija)
Potpuno je jasno da bi na stadionu Mladost najradije ugostili jermenski Pjunik, jer bi u tom dvomeču imali barem solidne šanse za prolaz u poređenju sa ostalim fudbalskim teškašima. Ipak, konačnu reč daće kuglice na žrebu u Nionu, koji je zakazan za danas u 14 časova.
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