GORDAN PETRIĆ OBJAVIO SPISAK "ORLIĆA" ZA EVROPSKO PRVENSTVO! Evo ko sve predstavlja Srbiju - Vasilije Kostov prva zvezda, najviše igrača iz Partizana!
Omladinska (U-19) reprezentacija Srbije okuplja se u nedelju, 21. juna u večernjim časovima u Beogradu, a dan kasnije započinje pripreme za Evropsko prvenstvo u Velsu. Uz Srbiju, još samo šest selekcija izborilo je učešće na smotri najboljih selekcija Evrope, po automatizmu i domaćin turnira Vels. Pet od osam selekcija učesnica obezbediće svoje mesto na Svetskom prvenstvu za igrače uzrasta do 20 godina, koje se naredne godine održava u Azerbejdžanu i Uzbekistanu. Srbija se nalazi u grupi B sa selekcijama Italije, Hrvatske i Ukrajine. Dve od četiri selekcije obezbediće plasman u polufinale evropskog šampionata.
Po okupljanju, Orlići će u ponedeljak, 22. juna od 17 časova na Stadionu FK Partizan odraditi i prvi trening u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo. Trening će biti otvoren za medije tokom prvih 15 minuta.
Nakon tri dana priprema u Beogradu, izabranici selektora Gordana Petrića u četvrtak, 25. juna putuju u Vels, gde će 29. juna započeti svoje učešće utakmicom protiv Italije u Kernarfonu.
Selektor Gordan Petrić saopštio je spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo. Najzvučnije ime na spisku je Vasilije Kostov iz Crvene zvezde, dok najviše igrača stiže iz Partizana - pet.
SPISAK U-19 REPREZENTACIJE SRBIJE
UEFA U-19 EURO 2026 (VELS)
GOLMANI
Vuk DRAŠKIĆ • OFK Beograd
Lazar BALEVIĆ • FK Napredak
Marko KANDIĆ • FK Čukarički
ODBRANA
Strahinja STOJKOVIĆ • A.S. Sent-Etjen
Stefan MLADENOVIĆ • FK TSC
Ahmed HADŽIMUJOVIĆ • FK Novi Pazar
Nikola SIMIĆ • FK Partizan
Andrej PAVLOVIĆ • OFK Beograd
Mihailo RADIĆ • FK Partizan
Stefan PETROVIĆ • FK Partizan
VEZNI RED
Vasilije KOSTOV • FK Crvena zvezda
Andrej BAČANIN • FK Bazel
Jovan MILOSAVLJEVIĆ • Malme F.F.
Vasilije NOVIČIĆ • FK IMT
Luka ZARIĆ • FK Crvena zvezda
Dušan MAKEVIĆ • FK Partizan
Đorđe RANKOVIĆ • FK Grafičar
Bogdan KOSTIĆ • FK Partizan
Jovan ĆIRIĆ • FK Mladost Lučani
NAPAD
Aleksa DAMJANOVIĆ • FK Crvena zvezda
Srđan BOROVINA • FK Radnički 1923
Kurir Sport / FSS
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