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Na konferenciji za medije koja je počela u 10.30 časova Domeniko Mesina se obratio javnosti i odgovarao na pitanja novinara nakon što je doneo odluku da posle jedne sezone napusti funkciju predsednika Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije.

Podsetimo, u kratkoj izjavi koju je FSS objavio nedugo nakon objave da Mesina napušta srpski fudbal, Italijan je poručio da je odluka bila teška, a otkrio je i zašto je doneta.

Podsetimo, Mesina je u Srbiju došao u julu 2025. godine, a na uvodnoj konferenciji za medije je poručio da je njegov cilj da osigura regularnost šampionata, da unapredi sudije, pomoćne sudije i posmatrače sudija.

1/10 Vidi galeriju Domeniko Mesina Foto: Fss

Na "oproštajnoj" konferenciji je govorio o periodu koji je iza nas.

"Moja želja je bila da sudije odgovaraju isključivo meni, dok sam sa tehničke strane tražio da samo prate dešavanja na terenu. Kada je reč o delegiranju, vodio sam računa da isti sudija ne sudi četiri puta jednom timu. Nema omiljenih klubova niti omiljenih sudija", poručio je Mesina.

Pomenuo je i upotrebu VAR tehnologije.

"Smatram da bi fudbalske sudije morale više da vode računa, jer bi tada bila manja potreba za VAR sistemom. Trudio sam se da VAR podignem na viši nivo, ali da sudije ipak donose konačnu procenu. Sve bi trebalo da se zasniva isključivo na onome što se dešava na terenu".

Insistira Italijan da nije imao pritisak kada je donosio odluke

"Čitao sam da sam navodno morao da donesem odluke pod pritiskom, ali to nije tačno i to mogu da tvrdim. Važno je da naglasim da nikada, apsolutno nikada, niko nije uslovljavao moje izbore", rekao je i dodao:

"Niko me nije pritiskivao iz klubova. Dobio sam par dopisa, ali se nisam obazirao. Odgovarao sam FSS, a ne klubovima".

Potvrdio je da je odluku doneko nakon što je dobio ponudu iz Italije.

"Dobio sam ponudu za nešto u Italiji i zato sam odlučio. Želim da budem blizu porodice. Što se tiče mene, ja sam ovde završio. To je to".

Istakao je da su mu se brojne sudije javile nakon što je odlučio da ode.

"Od trenutka kada je moja odluka o odlasku postala javna, dobio sam desetine i desetine poruka od sudija i pomoćnih sudija koji su mi zahvaljivali na urađenom postlu. Iskreno verujem da ne bi postojao drugi razlog da se takve poruke iskrenog poštovanja šalju osobi koja odlazi, zar ne? Ako neko to ne misli, ne bi ni bio primoran da to radi".

Ocenio je da je Pavle Ilić najbolji srpski sudija.

"Što se tiče onog što sam video, rekao bih da - da. Neću nikom naškoditi time što ću ovo reći. Ne postoji u Srbiji nagrada za najboljeg sudiju, koja postoji u drugim evropskim zemljama, ali da postoji, ja bih predložio Pavla Ilića".

1/8 Vidi galeriju Pavle Ilić na 178. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Objasnio je odmah zašto tako misli.

"Ilić je pokazao da je iskusan sudija, koji je u stanju da vodi velike i važne utakmice, kao što su derbi i finale Kupa. Pogotovo je ova druga bila teška utakmica, sa mnogo tenzija i napetosti na terenu i van njega. On je uspeo da sačuva koncentraciju, odbranio se od nervoze, zadržao autonomnost, a to pokazuje velike kapacitete ličnosti".

Dobio je pitanje i o Srđanu Jovanoviću.

"Sa Srđanom se poznajem od 2020. godine, kada sam mu bio mentor u UEFA. Poštujem ga, ali u trenutku kada se radilo delegiranje za derbi ili finale Kupa, izabrao sam arbitra za kojeg sam smatrao da je spremniji u tom trenutku i u neku ruku prihvaćeniji, pogodniji u srpskom fudbalskom svetu. Što se mene tiče, Pavle Ilić je broj jedan u ovom trenutku", jasan je Mesina.

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