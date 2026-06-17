REAL OZVANIČIO JEDAN OD NAJBOLJIH TRANSFERA U POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA! Osvojio sve što može da se osvoji pa stigao u Madrid!
Bernardo Silva (31) je potpisao dvogodišnji ugovor sa Real Madridom, u koji dolazi bez obeštećenja nakon isteka ugovora sa Mančester sitijem.
Portugalski ofanzivni vezista je u Mančester siti došao 2017. godine iz Monaka i od tad je odigrao ukupno 460 utakmica, postigao 76 golova i upisao 77 asistencija za engleski klub.
Sa Mančester sitijem je osvojio ukupno 19 trofeja - šest u Premijer ligi, pet u engleskom Liga kupu, po tri u FA kupu i Komjuniti šildu i po jedan u Ligi šampiona i na Svetskom klupskom prvenstvu.
Kao igrač Mančester sitija izabran je u idealan tim Premijer lige u sezonama 2018/19 i 2021/22, kao i u najbolji tim Lige šampiona u sezoni 2022/23.
Za reprezentaciju Portugala odigrao je ukupno 109 utakmica, čime zauzima sedmo mesto na večnoj listi po broju nastupa za selekciju te zemlje.
Novi trener Silve u Real Madridu biće njegov sunarodnik Žoze Morinjo.
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