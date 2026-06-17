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Bernardo Silva (31) je potpisao dvogodišnji ugovor sa Real Madridom, u koji dolazi bez obeštećenja nakon isteka ugovora sa Mančester sitijem.

Portugalski ofanzivni vezista je u Mančester siti došao 2017. godine iz Monaka i od tad je odigrao ukupno 460 utakmica, postigao 76 golova i upisao 77 asistencija za engleski klub.

Sa Mančester sitijem je osvojio ukupno 19 trofeja - šest u Premijer ligi, pet u engleskom Liga kupu, po tri u FA kupu i Komjuniti šildu i po jedan u Ligi šampiona i na Svetskom klupskom prvenstvu.

1/5 Vidi galeriju Bernardo Silva u Mančester sitiju Foto: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia, EPA/TOLGA BOZOGLU, EPA Peter Powell

Kao igrač Mančester sitija izabran je u idealan tim Premijer lige u sezonama 2018/19 i 2021/22, kao i u najbolji tim Lige šampiona u sezoni 2022/23.

Za reprezentaciju Portugala odigrao je ukupno 109 utakmica, čime zauzima sedmo mesto na večnoj listi po broju nastupa za selekciju te zemlje.

Novi trener Silve u Real Madridu biće njegov sunarodnik Žoze Morinjo.

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