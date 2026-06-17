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Fudbaleri Čukaričkog započeli su pripreme za novu sezonu, a šef stručnog štaba Marko Jakšić istakao je da klub sa Banovog brda u narednom prvenstvu želi da se vrati u borbu za evropsku scenu, uprkos činjenici da mnogi predstojeću sezonu smatraju jednom od najzahtevnijih u istoriji Super lige Srbije.

Sa smanjenjem lige na 14 klubova i čak četiri mesta koja vode u niži rang, konkurencija će biti jača nego ikada, ali ambicije Brđana ostaju visoke.

„Možda nas očekuje i najteža sezona u Super ligi, ne samo za Čukarički nego i za ostale klubove. Moj lični cilj je da pokušamo da izborimo plasman u Evropu. Koliko je to realno zavisiće od dolazaka i odlazaka tokom prelaznog roka. Imamo jasan plan i dogovor oko igračkog kadra, ali prelazni rok je živa stvar i nikada ne znate kako će se završiti“, rekao je Jakšić.

Trener Čukaričkog potvrdio je da klub aktivno radi na dovođenju novih igrača, a da je dolazak Kobija Eberea iz Evertona samo početak.

„Izneo sam svoje želje upravi i napravljen je spisak igrača koji bi mogli da se uklope u model igre koji želimo da gradimo. Cilj je da budemo intenzivni, agresivni i prepoznatljivi. Obećano mi je da bismo mogli da dovedemo dva ili tri igrača sa tog spiska i radujem se mogućnosti da ih što pre vidim na terenu“, istakao je Jakšić.

1/11 Vidi galeriju Čukarički počeo pripreme Foto: Fk Čukarički

Prema njegovim rečima, većina željenih pojačanja dolazi iz inostranstva, ali među kandidatima ima i fudbalera sa srpskim pasošem koji bi mogli da se vrate u domaći fudbal. Istovremeno, jasno je da će određeni broj igrača napustiti Banovo brdo.

„Nećemo u ovom sastavu otići na pripreme u Sloveniju. Nekim igračima je već saopšteno da mogu da potraže novu sredinu. Biće i odlazaka i dolazaka, a konačne odluke zavisiće od razvoja situacije tokom prelaznog roka“, objasnio je trener Brđana.

Jakšić je naglasio da mu je završnica prethodne sezone poslužila kao idealna prilika za selekciju igračkog kadra.

„Plej-of sam iskoristio da vidim ko može da odgovori zahtevima koje postavljam. Rezultat tada nije bio u prvom planu, već procena potencijala igrača. Promovisali smo dosta omladinaca i sada imam mnogo jasniju sliku. Meni ime i biografija ne znače mnogo, zanima me samo ono što igrač pokazuje na terenu. Ako može da odgovori zahtevima, igraće bez obzira na godine. Ako ne može, rastanak je neminovan“, poručio je Jakšić.

Čukarički će tokom priprema odmeriti snage sa ozbiljnim rivalima. Na programu su mečevi protiv rumunskog Arđeša, slovenačke Olimpije iz Ljubljane, hrvatskog Rudeša, prvaka Slovenije Celja, a po povratku u Beograd ruske Rodine i izraelskog Makabi Petah Tikve, dok je planirana i utakmica protiv turskog Gaziantepa.

„Namerno sam tražio jake protivnike. Želim da tačno znamo gde smo i koliko vredimo. Mislim da bolje rivale za ovaj period priprema nismo mogli da pronađemo“, rekao je Jakšić.

Posebno zanimljiva novina biće organizovanje prijateljskih utakmica i tokom sezone za igrače sa manjom minutažom.

„To će postati praksa. Želim da svi igrači koji ne igraju redovno imaju utakmice na svake dve nedelje. Nemamo B timove kao u nekim evropskim zemljama i zato moramo da pronađemo način da svi budu u takmičarskom ritmu. Tako sam prošle sezone dobio nekoliko igrača koji su se upravo kroz te mečeve izborili za šansu“, objasnio je trener Čukaričkog.

Govoreći o predstojećoj sezoni, Jakšić je ocenio da će pritisak biti ogroman za sve superligaške trenere, ali je istakao da domaći klubovi sve više veruju mlađim stručnjacima.

„Sigurno će biti stresno. Nažalost, kod nas su česte smene trenera posle nekoliko kola. Ipak, verujem da će se svest polako menjati jer je svakom treneru potrebno vreme da izgradi sistem i prenese svoje ideje na ekipu“, smatra Jakšić.

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