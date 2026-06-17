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Sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević na prvoj prozivci tima pred početak nove sezone govorio je o prelaznom roku, ambicijama kluba, mladim igračima, odlascima i dolascima, ali i o aktuelnim temama u srpskom fudbalu.

Matijašević je istakao da prelazni rok za klub sa Banovog brda još nije završen i da očekuje dodatne promene u igračkom kadru.

„Iskreno se nadam da će biti još jedan ili dva izlazna transfera. Potreban nam je bar jedan transfer koji bi nam pomogao da rešimo određene obaveze koje imamo do januara ili februara. Postoje pregovori za nekoliko igrača i videćemo kako će se završiti“, rekao je Matijašević.

Kada su u pitanju pojačanja, sportski direktor Čukaričkog otkrio je da se uskoro očekuju nova imena.

„Nadam se da ćemo do početka priprema dovesti još dva igrača. Potreban nam je levi bek, koji bi trebalo da stigne veoma brzo, kao i vezni fudbaler na pozicijama šest ili osam. Takođe, čekamo da rešimo papirologiju za jednog stranog krilnog igrača“, objasnio je Matijašević.

1/11 Vidi galeriju Čukarički počeo pripreme Foto: Fk Čukarički

Govoreći o ciljevima za sezonu 2026/27, naglasio je da klub želi da nastavi kontinuitet dobrih rezultata.

„Cilj nam je da budemo u vrhu srpskog fudbala, kao što smo bili prethodnih godina. Želimo da popravimo plasman iz prethodne dve sezone, mada znamo da nas očekuje veoma teško prvenstvo. Liga će biti zanimljiva, mnogi klubovi se pojačavaju, konkurencija je jaka i neće biti lako“, rekao je Matijašević.

On je istakao da ga je iznenadio rasplet prethodne sezone i ispadanje nekoliko tradicionalnih superligaša.

„Iznenadilo me je što su ispali Spartak i Napredak, klubovi koji su godinama deo Super lige. Posebno me je iznenadila situacija sa TSC-om. Reč je o klubu sa odličnom infrastrukturom i kvalitetnim timom. Verujem da zaslužuju da se brzo vrate u elitni rang“, ocenio je Matijašević.

Poseban osvrt dao je na transfer Slobodana Tedića, koji je napustio Banovo brdo.

„Transfer je vredan oko pola miliona evra. Mi smo Tediću izašli u susret, jer je mnogo dao Čukaričkom. Produžio je ugovor kada mu je prethodni isticao i zaslužio je da napravi dobar transfer. Čukarički je od njega profitirao i ljudski, i fudbalski, i finansijski, a sada je red da i on profitira. Želim mu mnogo sreće i siguran sam da će vrata Čukaričkog za njega uvek biti otvorena“, rekao je Matijašević.

Sportski direktor Brđana osvrnuo se i na promene u sudijskoj organizaciji, istakavši da bi idealno rešenje za srpski fudbal bio povratak Milorada Mažića.

„Više puta sam rekao da bi Milorad Mažić trebalo da dobije priliku da vodi srpsko suđenje. To je čovek sa ogromnim ugledom, jedan od najboljih sudija koje smo ikada imali i neko kome treba dati punu podršku. Smatram da bi njegov dolazak bio velika stvar za naš fudbal“, naglasio je Matijašević.

Foto: Fk Čukarički

Govoreći o mladim igračima, istakao je da će značajan broj fudbalera iz omladinskog pogona dobiti priliku u prvom timu.

„Tu su Čarapić, Kandić, Vojinović, Žurić, Prokopijević, Luka Đorđević, Mateo Maravić, Strahinja Anđelić i još nekoliko momaka. Od njih mnogo očekujemo. Neki će ostati uz prvi tim, neki će možda na pozajmice, ali sve zavisi od njihovog rada i razvoja“, rekao je Matijašević.

Na kraju je istakao da veruje kako će nova energija u klubu, novi stručni štab i nekoliko pojačanja pomoći Čukaričkom da ponovo bude jedan od najkonkurentnijih timova u Superligi Srbije.

„Imamo kvalitet, imamo talentovane mlade igrače i verujem da možemo da odigramo zapaženu ulogu u narednom prvenstvu“, zaključio je Matijašević.

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