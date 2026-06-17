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Novosadska Vojvodina definitivno nije imala sreće na žrebu za kvalifikacije za Ligu Evrope.

Na startu kvalifikacija Vošu čeka težak zadatak i dvomeč sa Ferencvarošem, a ukoliko "stara dama" prođe Mađare, kreće novi pakao.

Vojvodina bi u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope mogla da igra protiv Tventea iz Holandije.

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić

Potencijalni rivali bili su Bešiktaš, Tvente, Hamarbi, Tromso i pobednik duela CSKA Sofija - Deri Siti, tako da je jasno da Novosađani nisu prošli dobro...

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