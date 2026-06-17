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Nemački 37-godišnji trener napustio je klub posle samo osam meseci, a najozbiljniji kandidat da ga zameni na klupi Rendžersa je trener Hartsa Derik Mekinis, preneo je "BBC".

Rendžers je u saopštenju naveo da će vest o novom treneru biti blagovremeno objavljena.

Rol je u oktobru zamenio Rasela Martina i predvodio ekipu koja se do samog kraja prvenstva borila za titulu. Rendžers je sezonu ipak završio na trećem mestu i bez trofeja.

Na kraju sezone uprava Rendžersa ga je podržala, ali je Rol ipak odlučio da ode u Austriju.

"Zahvaljujem Deniju na poslu i posvećenosti Rendžersu. On i njegovi saradnici uložili su ogroman trud tokom mandata, na čemu smo veoma zahvalni. Želimo im sreću u daljem radu", rekao je predsednik kluba iz Glazgova Endru Kaveno.

Rol je imao ugovor na još dve godine, a preuzeo je ekipu koja je zauzela treće mesto prošle sezone u austrijskoj ligi, što je najlošiji rezultat Salcburga u poslednje dve decenije.

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