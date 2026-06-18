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Kostić je golman koji je prethodne sezone igrao za Omoniju Aradipu. Karijeru je počeo u Radničkom iz Pirota, a branio je još za Radnik iz Surdulice, Metalac i Mladost iz Lučana. Inostranu karijeru gradio je u Grčkoj i na Kipru, gde je igrao od 2022. godine.

"U fudbalu ne postoji minuli rad, uvek je potrebno novo dokazivanje, šta je bilo ostaje iza mene. Sada hoću da napredujem i budem bolji. Posle četiri godine odlučio sam da se vratim, došao sam u jedan veliki klub. Najveći na jugu Srbije, ja sam iz Knjaževca dobro znam šta je Radnički. Klub koji uvek zaslužuje da bude u plej-ofu pa da se onda bori za nešto više, Evropu", rekao je Kostić, saopštio je Radnički.

"Ipak sve je to iz ove perspektive daleko, sezona još nije počela. Moramo da idemo korak po korak ka svojim ciljevima i rastemo kao ekipa. Ekipa je dobra, konkurencija je velika na svakoj poziciji, pa i na golmanskoj, gde i treba da bude najveća. Bez obzira na to, mi smo neka posebna igračka sorta, jedan tim unutar tima koji se međusobno uvek bodri", dodao je on.

Vidović igra na poziciji levog beka. Karijeru je započeo u subotičkom Spartaku, nakon toga igrao je Mladost GAT, a prošle sezone nastupao je za ekipu Smederevo 1924.

"Posle dobre sezone u Smederevu odlučio sam da se priključim Radničkom. Znam kakavu igru trener forsira, to meni odgovara i zbog toga sam najviše odlučio da dođem. Sve mi se dopalo na prvi pogled, ima tu iskusnih, ali i dosta mladih igrača, momci su fenomenalni. Radnički ima dugu istoriju, grad Niš je fudbalski grad, tako da nije bilo teško doneti odluku", naveo je Vidović.

Odbrambeni igrač Veličković karijeru je počeo na Čairu upravo u Radničkom, gde je imao stipendijski ugovor. Nakon toga prešao je u Čukarički, gde je igrao i za seniorski tim. Igrao je za Inđiju, Zlatibor i Grafičar, čiji je dres nosio do skoro. Nastupao je iza Zvijezdu 09 iz Etno sela Stanišići. Igrao je još u Slovačkoj i Kini.

"Posle 13 godina vratio sam se u rodni grad, odakle sam još kao pionir prešao u Čukarički. Neke emocije su se odmah vratile čim sam kročio na teren. Daću maksimum da pomognem Radničkom i da opravdam poverenje uprave i stručnog štaba. Sa trenerom Markom Neđićem sam sarađivao godinu i po dana u Grafičaru, prija mi stil igre, napadački fudbal koji gaji", rekao je on.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Konkurenciju u napadu pojačao je prvi strelac novog superligaša Zemuna, Rošević. On je ponikao u Timoku, igrao je za Spartak iz Subotice i Radnički iz Kragujevca, odakle je prešao u Zemun, sa kojim je izborio plasman u najviši rang takmičenja.

"Osećaj je fenomenalan, nakon što je stigao poziv šefa Marka Neđića i uprave kluba nisam dugo razmišljao, brzo sam doneo odluku da dođem u Radnički. Došao sam ovde jer smatram da mogu da napredujem, da i klub i ja možemo da imamo dobru sezonu. Radnički je klub sa bogatom tradicijom, ima dug superligaški status, smatram da je kvalitetan i da ćemo ove godine napraviti zapažene rezultate", ocenio je Rošević.