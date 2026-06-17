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Van Bronhorst je potpisao dvogodišnji ugovor, a na klupi je zamenio bivšeg saigrača iz holandske reprezentacije Robina van Persija. To je drugi mandat 51-godišnjeg Van Bronhorsta na klupi kluba iz Roterdama, sa kojim je 2017. godine osvojio šampionsku titulu.

Van Persi je otpušten ovog meseca uprkos tome što je ekipu predvodio do drugog meta na tabeli, iza PSV Ajndhovena i direktnog plasmana u Ligu šampiona.

Fejenord helikopterom doveo pojačanja na stadion Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Box to Box Pictures/Danny de Groot / imago sportfotodienst / Profimedia

Van Bronhorst je proveo prošlu sezonu u Liverpulu kao pomoćnik trenera Arnea Slota, koji je dobio otkaz na Enfildu.

On je počeo i završio karijeru u Fejenordu, a između toga igrao je za Arsenal, Barselonu i Rendžers.

Povukao se posle Svetskog prvenstva 2010. godine, nakon što je Holandija izgubila u finalu posle produžetaka od Španije 0:1.

Tokom trenerske karijere četiri godine radio je u Fejenordu, a predvodio je i Gvandžou RF, Rendžers i Bešiktaš.

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