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Sedamnaesto izdanje Fair Play Mundijala okupilo je 48 ekipa koje su predstavljale države učesnice predstojećeg FIFA Svetskog prvenstva 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a kroz stadion je tokom vikenda prošlo nekoliko hiljada roditelja, trenera, članova porodica i prijatelja sporta.

Svečano otvaranje događaja uveličali su predstavnici ambasada zemalja domaćina Svetskog prvenstva. U ime Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji učesnike je pozdravio otpravnik poslova Aleksander Titolo, ispred Ambasade Kanade u Srbiji prisutna je bila Ešli Durek, savetnica za politička pitanja i zamenica šefa misije Ambasade Kanade u Srbiji, dok je ispred Ambasade Meksika u Srbiji prisustvovao Njegova Ekselencija Karlos Feliks Korona, ambasador Meksika u Srbiji.

Veliku podršku manifestaciji pružio je i Fudbalski savez Srbije kroz svoj program razvoja bazičnog fudbala, a događaju je prisustvovala Ruža Ilić, menadžer za bazični fudbal Fudbalskog saveza Srbije. Poseban značaj ovogodišnjem Fair Play Mundijalu dala je podrška ambasada zemalja domaćina Svetskog prvenstva, koje su prepoznale ideju da sport povezuje različite kulture, države i ljude, kao i misiju Fair Play lige da kroz fudbal promoviše fer-plej, poštovanje i pozitivne vrednosti među decom.

Pored utakmica, tokom oba dana organizovan je i bogat prateći program. Posetioci su imali priliku da učestvuju u humanitarnim aktivnostima kroz takmičenja u preciznosti, nožnom tenisu i turniru 3 na 3, a sav prihod namenjen je podršci organizaciji SOS Dečija sela Srbija. U okviru završnice organizovan je i Festival ženskog fudbala, kroz koji su devojčice Fair Play lige dobile priliku da budu u centru pažnje i pokažu da ženski fudbal zauzima sve važnije mesto u domaćem sportu.

Posebnu emociju izazvala je i kampanja „Vi ste tu zbog nas“, koja je obeležila čitavu sezonu Fair Play lige. Tokom završnice učesnici i posetioci još jednom su imali priliku da čuju poruke dece upućene roditeljima i svim odraslima koji se nalaze pored terena, kao podsetnik da sport mora ostati sigurno i podsticajno mesto za odrastanje.

Na zatvaranju su proglašeni i najuspešniji timovi Fair Play Mundijala, a osvajač je ekipa ŠF Dušanovac, koja je tokom turnira predstavljala selekciju Cabo Verde.

Završnoj ceremoniji i dodeli nagrada prisustvovali su predstavnici ambasada i partnera događaja. Nagrade najuspešnijim ekipama uručili su Flor de Lis Vaskes Munjos, zamenica šefa misije Ambasade Meksika u Srbiji, Huan Gabrijel Espeho Sebaljos, drugi sekretar Ambasade Meksika u Srbiji, Ešli Durek, savetnica za politička pitanja i zamenica šefa misije Ambasade Kanade u Srbiji, Erin Kothajmer, zamenica šefa misije Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, kao i Ruža Ilić, menadžer za bazični fudbal FSS.

Ipak, najveći utisak sa Fair Play Mundijala nisu ostavili samo rezultati i pehari. Najveća pobeda ostvarena je van terena, kroz prijateljstva, osmehe, poštovanje protivnika i atmosferu koja je tokom čitavog vikenda pokazala da fudbal može biti mesto zajedništva, podrške i fer-pleja.

Fair Play Mundijal 2026 još jednom je potvrdio zbog čega Fair Play liga već više od dve decenije predstavlja jedan od najznačajnijih dečjih sportskih projekata u regionu i zašto njena osnovna poruka ostaje ista - rezultat je prolazan, ali vrednosti koje deca nauče kroz sport ostaju za ceo život.

Zlatni kup:

Cabo Verde, ŠF Dušanovac

Panama, ŠF Fair Play

Irak, OFK Gol

Paragvaj, FK Železničar Pančevo

Srebrni kup:

Argentina, FK Heroj Polet

Turska, ŠF Spartak 2012

Švedska, FK Alfa R

Curacao, PFK Žarkovo